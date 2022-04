<strong>Antonio David Flores</strong> torna per sorpresa i d’una manera diferent a Mediaset. L’excol·laborador de programes com ‘Sálvame’ i ‘Crónicas Marcianas’, entre d’altres, ha estat present en la Junta General d’Accionistes del grup audiovisual després de comprar un nombre desconegut de les seves accions, i ha arribat fins i tot a realitzar una llarga intervenció de gairebé 20 minuts.

not antonio david colandose en la junta de accionistas de mediaset pic.twitter.com/nm2zrYqveO — aritz🤎 (@aritzswift) 20 de abril de 2022

L’aparició d’Antonio David Flores a la Junta General d’Accionistes de Mediaset té lloc <strong>més d’un any després del seu acomiadament.</strong> La companyia va prescindir d’ell com a col·laborador en tots els seus programes després que <strong>Rocío Carrasco relatés l’infern</strong> viscut amb ell durant el seu matrimoni i després de la seva separació, detallant escabrosos, dolorosos i molt impactants aspectes fins ara desconeguts relatius al pare dels seus fills, al qual no nomena en cap moment («no em fa bé») i defineix com un ésser maquiavèl·lic.

Aquesta demolidores declaracions a Telecinco van generar reaccions en tots els àmbits de la societat. Una de les més destacades va ser la d’<strong>Irene Montero</strong>, ministra d’Igualtat, que va publicar un fil en el seu compte oficial de Twitter amb la seva opinió al respecte: «El seu testimoni és el d’una víctima de violència de gènere. Quan una dona denuncia públicament la violència pot ser qüestionada o ridiculitzada. Per això és important el suport. #RocioYoSiTeCreo».

EN ELABORACIÓ