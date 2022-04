El rei Joan Carles I s'ha posat en contacte en directe amb la periodista Susanna Griso, durant l'emissió del programa 'Espejo Público', per desmentir una informació sobre l'operació de Gerard Piqué amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per traslladar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. "Susanna, desmenteix-ho categòricament", ha sol·licitat el monarca.

"Piqué em va escriure un whatsapp per veure'm, perquè venia a Abu Dhabi a presentar la Copa Davis i li vaig dir molt amablement que no seria aquí, però allò altre mai", assenyala el rei emèrit en el missatge, llegit "textualment" per Susana Griso.

El futbolista del FC Barcelona i president de Kosmos va suggerir a Rubiales recórrer al rei emèrit per tancar l'acord de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita, quan va al·legar que podria "ajudar segur" gràcies a les seves "bones relacions" amb els saudites, segons 'El Confidencial'.

"Rubi, creus que acostar-nos al rei pot ajudar, que té molt bones relacions amb la gent d'allà, amb els reis o qui sigui dels saudites? Perquè hi podem entrar fàcil, jo suposo que tu també hi pots entrar, però crec que el rei aquí ens podria ajudar segur. L'emèrit", va assenyalar Piqué.

Rubiales va optar per la cautela, tot i que va insinuar que ho podria fer a títol particular. "Uf. Si la Federació se salta el Govern central ens passarà factura. L'altra cosa és que ho facis tu, però t'hi implicaràs. No ho sé", va assenyalar en l'àudio de resposta.

Les converses arriben tot just l'endemà que 'El Confidencial' va publicar uns àudios que indicaven que Rubiales i Piqué podrien haver pactat una comissió de 24 milions d'euros per a Kosmos per portar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.