Al món hi ha gairebé tantes fòbies i fílies com persones existeixen, una cosa que s’ha vist reflectida durant una de les cites de ‘First Dates’. La Laura i la Saray s’han conegut i el seu sopar ha transcorregut amb normalitat. Però un joc final ha truncat la tranquil·litat i el bon rotllo d’una d’elles.

Quan havien acabat de sopar, les bessones cambreres les han aixecat de la taula per portar-les al fotomaton i així poder fer un joc en el qual podrien intimar una mica més. El que no esperaven és que la Saray passaria un mal trago per això.

Quan han descorregut la cortina i han anat a l’interior, la Saray ha fet mala cara per a sorpresa de la seva cita Laura i les cambreres. Al veure que cap entenia el que passava, ha descobert que té fòbia als globus: «Em fan pànic, és la meva fòbia més terrible».

Vista la situació, la Laura ha decidit se qui agafés el globus i l’explotés per veure quin missatge contenia al seu interior. Ho ha fet ràpidament per evitar que la Saray passés una mala estona. Poc després, la Saray li ha tocat una cançó amb el seu ukelele i totes dues han decidit donar-se una altra oportunitat amb una segona cita.