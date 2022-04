Sofía Cristo ha acudit aquesta setmana al plató del ’Deluxe’ per parlar de diversos assumptes de la seva intimitat, entre d’altres, de les parelles més conegudes i mediàtiques que ha tingut i que s’han oficialitzat. El programa de tertúlia del cor va preguntar a la jove per la seva aventura sentimental amb Nagore Robles, una de les aventures més destacades. La filla de Bárbara Rey no va dubtar a criticar la presentadora i explicar alguns dels seus pitjors moments.

La ‘dj’ va confessar alguns detalls que no s’havien revelat de la seva relació amb les drogues i de com va afectar la parella: «Quan vaig entrar al centre de desintoxicació, ella va començar amb una altra persona, va refer la seva vida malgrat que nosaltres havíem reprès la nostra relació». La jove va explicar com van ser els seus anys de relació, especialment alguna de les etapes més complicades: «Les dues estàvem vivint un moment de moltíssima festa i moltíssima bogeria; les dues, no només jo, les dues, i se’ns va escapar de les mans». Sofía va comentar que es va sentir incòmoda tenint una parella amb tant caràcter com Nagore: «A mi no m’agradava la manera com em tractava i a ella cada vegada li agradava menys com em relacionava jo amb el consum [de drogues]», va confessar.