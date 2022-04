Mentre que alguns comensals de ‘First dates’ acudeixen amb peus de plom al restaurant, d’altres no tenen cap mena de filtre i deixen anar el primer que els passa pel cap en determinades situacions. A aquest segon grup pertany Pablo, que no es va pensar dues vegades la seva sorprenent resposta quan la seva cita va tenir un petit lapsus quan s’estaven presentant.

Després de saber que Pablo és estudiant d’Economia i Finances, Juliana es va interessar pel curs que està fent aquest any: «¿Estàs a primer o a segon de carrera?». El jove, de 20 anys, va respondre que està a tercer i va deixar lleugerament descol·locada la seva cita: «¿Com que tercer? Però, ¿a quina edat vas començar?».

«Als 18. Faig un curs per any, és el que té anar bé», va explicar mentre Juliana s’adonava que havia calculat malament: «Ah, és clar, és clar». «Jo no vaig bé», va reconèixer abans que Pablo l’excusés amb unes paraules de dubtós gust: «Ets rossa».

Una «broma» que va tornar a utilitzar uns segons més tard, quan Juliana li va explicar que està estudiant informàtica. «Tampoc és tan difícil», li va dir a una Juliana que es lamentava: «Ara dec quedar com la gilipolles del país». «No passa res, ets rossa», va insistir Pablo, entre rialles.

«Aquest tonto m’estava vacil·lant tota l’estona dient que era rossa i tonta. M’ho prenc a broma perquè soc la primera que ho diu», va confessar la comensal en un total a càmera. Finalment, tots dos van decidir continuar coneixent-se en una segona cita.