‘Alba’ va registrar un altre mínim d’audiència la nit de dimecres. La ficció d’Antena 3 va aconseguir un 11,2% i 1.372.000 espectadors després d’una reposició d’‘El Hormiguero’ (11,5% i 1.532.000), que va arribar a xifres similars. Malgrat la baixada, la sèrie va liderar còmodament, ja que la seva competència pràcticament no va fer soroll: a Telecinco, ‘Pasión de gavilanes’ va tocar fons al caure novament per sota del 5% en el seu primer episodi (4,9% i 613.000), mentre que els següents van anotar un 6,2% i un 8,6% en el ‘late night’, xifres que van convertir la cadena en la quarta opció de la nit. La segona opció va ser el tàndem ‘First Dates’ i la pel·lícula ‘El médico’ (7,4% i 983.000 / 7,7% i 677.000), mentre que la tercera va ser el tancament de temporada de ‘Las tres puertas’, que va experimentar una pujada de mig punt a La 1 de TVE (7,4% i 865.000).

Prime time

ANTENA 3

'El Hormiguero': 1.532.000 i 11,5%

'Alba': 1.372.000 i 11,2%

CUATRO

'First dates': 445.000 i 3,6%

'First dates': 983.000 i 7,4%

Cine 'El médico': 677.000 i 7,7%

LA 1

'Cachitos de hierro y cromo': 976.000 i 7,3%

'Las tres puertas': 865.000 i 7,4 %

TELECINCO

'Pasión de gavilanes': 613.000 i 4,9%

'Pasión de gavilanes': 599.000 i 6,2%

LA SEXTA

'laSexta clave': 621.000 i 4,9%

‘The very best of El intermedio’: 775.000 i 5,9%

Cine 'Toda la verdad': 744.000 i 6,5%

LA 2

'El Vaticano. La ciudad que quería ser eterna': 285.000 i 2,3%

'Documaster: Onyx, los reyes del Grial': 321.000 i 2,9%