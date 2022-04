Sembla que ja no queda res de la història d’amor que Luca Onestini i Cristina Porta van viure a la casa de ‘Secret Story’. L’italià i guanyador de la primera edició del ‘reality’ de Telecinco ha concedit una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la qual ha sigut molt taxatiu sobre la seva relació amb la periodista: «Per a ella la relació ha sigut un treball».

«Em fa pena que hagi hagut de fingir amor si soc una persona que li importa una merda. ¿Com he pogut pensar que m’estimava quan només em volia utilitzar?», assegura Onestini, que afegeix que està destrossat per aquesta situació, que l’ha fet perdre 7 quilos: «L’estimava amb bogeria... És horrible el que estic passant. He plorat moltíssim. Per Cristina hauria fet qualsevol cosa».

A l’entrevista, el germà de Gianmarco assegura que els millors moments amb Cristina Porta eren quan passava més estona amb ell sense el mòbil i la descriu com una persona gelosa: «Controlava les noies que seguia a Instagram i em va dir que deixés de seguir Alexia Rivas».

«Sempre ha criticat els que venen la seva vida. Criticava Sandra [Pica], Julen [de la Guerra]... ¡I ara està fent el que sempre havia dit que li feia fàstic!», afirma Luca en l’entrevista concedida a l’esmentada revista.

La reacció de Cristina Porta a les paraules de Luca Onestini no s’han fet esperar. La periodista ha desmentit el testimoni de la seva exparella i guanyador de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ i ha pres la decisió no quedar-se callada, segons recull el portal Outdoor: «Prendré mesures».