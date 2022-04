Carmen Alcayde ha hagut de superar un repte molt eurovisiu en l’entrega d’aquest dimarts de ‘Sálvame’. La col·laboradora del programa de Telecinco s’ha atrevit a replicar la coreografia que <strong>Chanel Terrero</strong> realitza en l’actuació de ‘Slo mo’, la cançó amb la qual representarà Espanya en <strong>la pròxima edició de Festival d’Eurovisió</strong>, que tindrà lloc el pròxim mes de maig.

A més de portar un ‘outfit’ molt semblant a la representant espanyola en el certamen europeu, la comunicadora valenciana va tenir dues hores i l’ajuda de dos ballarins professionals per aprendre tots els passos d’aquest complicat número i replicar-lo a la secció presentada per Belén Esteban, on va aconseguir un acceptable resultat. "

EN ELABORACIÓ.