Dos anys després, la celebració de la Setmana Santa torna a les principals ciutats i, amb elles, les processons. Diverses cadenes han anunciat una programació especial que conté nombroses retransmissions de la sortida dels passos als carrers. RTVE, TRECE i les autonòmiques són les televisions que més s’abocaran, com han avançat.

RTVE

En el cas de RTVE, la programació de Setmana Santa va començar el diumenge a La 2 amb la missa del Diumenge de Rams en directe des de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. A més, el Dijous Sant, oferirà en directe la processó del ‘Santo Encuentro’ des de Burgos, a partir de dos quarts de vuit del vespre. Anirà precedida, a les 17:55 hores, dels Sant Oficis des de la catedral de les Forces Armades de Madrid (Tríduum Pasqual i missa del Sopar del Senyor).

El Divendres Sant, La 2 emetrà també els Sant Oficis, a partir de les 16:55 hores (Tríduum Pasqual i celebració de la Passió i Mort de Jesucrist, des de la Catedral de les Forces Armades de Madrid), seguits de la processó del Sant Enterrament des de Burgos a partir de dos quarts de set del vespre. També oferirà el Via Crucis des de Roma (divendres a les nou del vespre) i la missa del Diumenge de Resurrecció i la Benedicció Urbi Et Orbi del papa Francesc des del Vaticà, el diumenge 17 d’abril a partir de les 09:55 hores.

TRECE

TRECE es torna a abocar un any més amb la Setmana Santa amb la retransmissió en directe de les celebracions litúrgiques del Papa Francesc des de Roma fins al 17 d’abril.

El Dimecres Sant a les 00:15 hores, la cadena catòlica oferirà la processó de València en què El ‘Crist de Medinaceli’, la ‘Verge dels Desemparats’ i el ‘Crist Flagel·lat de Torrent processionaran per primera vegada. El Dijous Sant retransmetrà des de les 11:40 hores com els efectius de La Legió fan el trasllat del Crist de la Bona Mort de Mena; i a la tarda, a partir de les cinc de la tarda, la Santa Missa del Sopar del Senyor des de Còrdova, oficiada pel bisbe de la ciutat, Demetrio Fernández. Després està prevista la retransmissió de la tornada dels natzarens i les confraries a La Madrugá de Sevilla.

El Divendres Sant, des de dos quarts de deu del matí, TRECE es trasllada a Múrcia per viure la processó dels ‘Salzillos de la Real’. Així mateix, a les 16:55 hores, es traslladarà al Vaticà per oferir la celebració de la Pasió del Senyor, presidida pel Papa Francesc; i a les 18:15 hores les càmeres tornaran a Espanya per emetre la Pasió des de la localitat de Tenerife d’Adeje; i la processó de Lucena, a Còrdova (20:10 hores).

A la nit, a les 21:10 hores, el canal es trasllada a la capital italiana per seguir el Via Crucis del Pontífex, que aquest any, després de dos anys celebrant-se a la plaça de San Pedro a causa de la pandèmia, tornarà al Colosseu de Roma. I dissabte, la cadena emetrà el concert ‘Pasión’ d’Hakuna Group Music i la Vigília de Pasqua des de la catedral Primada de Toledo, presidida per l’arquebisbe de l’arxidiòcesi, Francisco Cerro. Igual que a TVE, la programació especial acabarà al Vaticà amb la retransmissió de la Santa Missa de Pasqua, a partir de les 9:55 hores.

Canal Sud

A més d’una àmplia atenció diària als informatius i dels resums provincials (de 15:15 a 15:45 h) el Dijous i Divendres Sant amb el més destacat de les desfilades processionals locals, ‘Andalucía Directo’ oferirà les imatges de la Setmana Santa de totes les províncies andaluses.

Andalucía Directo oferirà les imatges més pròximes de cada pas o tron que processioni per la comunitat. Localitats com Las Cabezas i Marchena a la província de Sevilla, Escacena del Campo a Huelva, Alhaurin de la Torre, Vélez Málaga i Antequera a Màlaga, Linares i Úbeda a Jaén, Puente Genil a Còrdova i Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera i San Fernando a Cadis s’uniran a les habituals de cada capital de província.

Com a novetat d’aquest any, Canal Sud Televisió posarà en antena en horari de prime time la nit del Dijous Sant un programa especial amb connexions amb les 8 capitals andaluses des de les diferents Carreres Oficials, amb una aposta per una retransmissió pausada i de qualitat amb el màxim protagonisme per a les desfilades processionals. Aquest programa (de 21:30 h a 24:00 h) serà el pròleg a l’especial «La Madrugá», que tindrà com a fil conductor la sortida processional de la Germandat de La Macarena de Sevilla i el final de la Carrera Oficial des de Màlaga. Aquest especial inclourà el pas per la Carrera Oficial a La Campana i, la sortida de la Germandat de la Esperanza de Triana de Sevilla, la sortida íntegra a Jaén de Nostre Pare Jesús «El Abuelo» en desconnexió provincial, i es realitzarà un desplegament similar a Huelva per oferir també en desconnexió local la sortida processional de «El Natzarè». Durant el matí del Divendres Sant s’oferirà l’entrada de les germandats de La Macarena i la Esperanza de Triana des de Sevilla.

A més, els seguidors de la Setmana Santa a Màlaga i Sevilla podran veure íntegrament el pas de les germandats per les seves respectives Carreres Oficials diàriament. En el cas de Màlaga, s’oferirà el senyal a través de Canal Sud 2 mentre que Andalusia Televisió (ATV) oferirà la de Sevilla.

Telemadrid

Telemadrid s’encarregarà d’oferir les processons de la Comunitat de Madrid, però també la Madrugá de Sevilla, i la processó del Cristo de Mena a Màlaga. Inmaculada Galván és l’encarregada dels especials en què connectarà des de plató amb les diferents ciutats.

El Dimecres Sant, ‘Madrid directo’ seguirà en directe la Processó de Los Gitanos que surt de l’Església del Carmen a les 20:15 i després la Processó de Las Tres Caídas que surt de l’església de San Andrés a les nou del vespre i és la germandat més jove de Madrid. Des d’Alcalá de Henares seguiran també els passos del Crist de la Columna, Llàgrimes del Consol i La Misericòrdia. També connectarem amb la processó d’El Sant Sepulcre a San Lorenzo d’El Escorial.

El 14 d’abril, Dijous Sant, des de les nou del matí i fins a les dues del migdia els espectadors podran seguir la Processó del Crist de Mena. Ja a la tarda, ’Madrid Directo’ farà un programa especial amb la retransmissió de les Processons de Jesús El Pobre i el Dolç Nom i les processons de la Macarena i el Gran Poder. El Diví Captiu surt a les set del vespre de l’escola Calasancio al carrer general Diaz Porlier i recorre el barri de Salamanca. El magazín també serà present a les processons d’Alcalá de Henares, Morata de Tajuña i Vila del Prado.

També ‘Madrid directo’ s’encarregarà de retransmetre el Divendres Sant les processons de Jesús de Medinaceli que surt de la basílica de Jesús a les set del vespre. També seguiran la Processó d’Els Set Dolors que surt del carrer Atocha a les set del vespre. I de matinada caminaran al costat de la Processó dels Alabarders, que arrenca al Palau Reial a les set del vespre i torna a la Catedral Castrense (de sis de la tarda a una de la matinada). Des d’Alcalá de Henares se seguiran les processons de ‘La Soldad’ i 'El Santo Entierro’. Finalment, el Diumenge de Resurrecció ‘Madrid Directo’ emetrà «La Pasión» de Chinchón, gravada la nit anterior, del Dissabte Sant.

À Punt

La televisió valenciana també ha modificat la seva programació. El Dimecres Sant el programa ‘Bona vesprada’ oferirà la processó de la Germandat Penitencial de la Santa Cruz d’Alacant. També es faran connexions amb altres pobles i ciutats de la Comunitat per conèixer com viuen els principals actes religiosos.

El Dijous Sant està previst un programa especial a partir de les 21.45 hores amb la retransmissió de la processó de la Santa Cena des d’Alacant, considerat el pas més gran de la Setmana Santa espanyola i a continuació la processó de Gandia, amb divuit germandats participants, declarada Festa d’Interès Turístic Nacional. À Punt retransmet en diferit a partir de dos quarts d’una de la matinada el Laquimia Vere de Vila-real, l’espectacle musical de l’acte sacramental en què participen més de 200 persones després de tres anys d’absència.

El Divendres Sant els equips d’À Punt es traslladen fins a Alzira per retransmetre, a partir de les 18.45 hores, la processó general del Sant Enterrament en què desfilen 24 passos seguint l’ordre de la passió i mort de Jesucrist. També es mostrarà, des de les 21.45 hores la processó de la Mort de Crist des de Crevillent, on destaquen els passos d’imatgeria i els grups de polifonia que li proporcionen una atmosfera molt especial. La missa de Diumenge de Resurrecció serà a les 11 hores des de la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora de Torrent.