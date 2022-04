Nou eurodrama a la vista. Israel, que havia elegit Michael Ben David amb la cançó I.M, ha anunciat que es retira d’Eurovisió quan falta un mes perquè se celebri el certamen. Així ho ha comunicat la cadena pública Kan, que n’ha explicat els motius en un comunicat breu a Twitter.

Tot i que tenien ja tot el necessari per acudir al certamen, la cadena israeliana afirma que «de moment» no viatjaran a Torí, perquè no poden garantir la protecció de la delegació del seu país. El motiu no és cap altre que la vaga de treballadors de la GSS, el servei de seguretat d’Israel. Aquesta situació ha provocat que no es pugui oferir protecció ni al representant ni als seus acompanyants.

«No podem responsabilitzar-nos de la seguretat de la delegació si no hi ha seguretat en nom de l’Estat d’Israel», ha escrit en el seu compte de Twitter la cadena. «A causa de la vaga del Ministeri d’Afers Estrangers, la GSS no es pot fer càrrec de la delegació israeliana en el Festival d’Eurovisió, i, a partir d’aquest moment, la delegació israeliana no participarà en el Festival d’Eurovisió 2022 a Torí», han afegit.

Amb la retirada d’Israel ja són dos els països que tenien previst participar-hi i que finalment no ho faran. El primer va ser Rússia, que va ser expulsat del certamen a causa de la invasió de Vladímir Putin a Ucraïna. Si finalment Israel se’n queda fora, seran 39 els països que hi participaran al maig.