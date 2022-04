Amb més de la meitat de concursants confirmats, ‘Supervivientes 2022’ escalfa motors davant la seva imminent arribada a Telecinco, prevista per al dijous 21 d’abril. Perquè l’espera sigui més curta, Mediaset ha revelat aquest dilluns la data d’estrena dels dos programes especials que podran veure’s en primícia a Mitele Plus.

El primer d’aquests previs, titulat ‘Rumbo a Honduras’, estarà a l’abast dels subscriptors de la plataforma ‘premium’ a partir de dijous que ve, 14 d’abril. Aquest espai anunciarà les identitats de quatre nous ‘supervivents’ i mostrarà com es preparen els participants per a l’aventura més extrema de les seves vides, incloent el comiat de les seves parelles, familiars i amics.

El segon dels especials portarà el nom de ‘Primeras horas en Honduras’ i estarà disponible dimarts 19 d’abril. Tal com informa Mitele Plus a través d’una promo, en aquesta entrega podrem veure com estan sent els primers dies de convivència i la denominada «cerimònia del foc».

Aquests dos especials seran l’avançament de ‘Supervivientes 2022’, que tornarà a comptar amb Jorge Javier Vázquez com a mestre de cerimònies de les gales principals. Lara Álvarez repetirà com a presentadora des dels Cayos Cochinos, mentre que Carlos Sobera seguirà al comandament de la gala secundària. Ion Aramendi, per la seva part, s’estrenarà com a presentador dels debats del ‘reality show’.

Telecinco ha confirmat fins ara els noms de nou concursants: Nacho Palau, exmarit de Miguel Bosé; Kiko Matamoros, col·laborador de Telecinco; Ainhoa Cantalapiedra, guanyadora d’‘OT 2’; Marta Peñate, exparticipant de realities com ‘GH’ i ‘La isla de las tentaciones’; Anabel Pantoja, col·laboradora de ‘Sálvame’ i neboda d’Isabel Pantoja; Nacho de Borbón, model i cosí llunyà de Felip VI; Mariana Rodríguez, model veneçolana; Charo Vega, íntima amiga de famoses com Carmina Ordoñez; Anuar Beno, germà d’Asraf; i el culturista Rubén Sánchez, parella d’Enrique del Pozo.