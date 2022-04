Tot i que Marta Riesco afirmava que no volia ser un personatge públic, el cert és que durant les últimes setmanes s’ha convertit en protagonista dels programes en els quals treballa. Dimarts va complir anys i ‘El programa de Ana Rosa’ li va dedicar diversos minuts de la seva emissió posant sobre la taula la veritable edat de la reportera, ja que altres programes de la cadena van enxampar la mentida que li va explicar a Sonsoles Ónega fa unes setmanes.

El més sorprenent de tot és que ha sigut Marta Riesco qui ha editat i locutat un vídeo sobre el seu aniversari. «¿Quants anys tinc realment?», ha plantejat en la peça en qüestió. Seguidament, apareixia en pantalla, des de la redacció, al costat de dos grans globus en forma de 35. Es pot recordar que quan la presentadora de ‘Ya es mediodía’ va voler saber la seva edat, es va treure dos anys de sobre.

Sobre aquest tema li ha preguntat precisament Alessandro Lequio, amb qui va protagonitzar un dur enfrontament la setmana passada: «M’uneixo a la felicitació de tots. Cadascú té l’edat que vol i això t’ho diu algú que ja té edat per adquirir la targeta daurada de Renfe. Però avui torna la incògnita sobre la teva edat real, un tema que ja es van qüestionar els companys de ‘Sálvame’. Pots aturar tot això traient el teu DNI de la cartera».

Riesco ha explicat llavors que no tenia intenció de mentir: «A Sonsoles li vaig dir que en tenia 32 i en aquell moment en tenia 34. Ho vaig dir malament, vaig tenir un lapsus. Si em trec edat me la trec bé, no em trec només dos anys».

Minuts després, la tensió en l’ambient es podia tornar a tallar amb ganivet per una de les preguntes de Lequio a Riesco: «Aquesta és la prova que t’has convertit en personatge. ¿Quants aniversaris de redactors o col·laboradors s’han celebrat convertint-los en notícia?».

«Això digues-ho als teus caps, que són els que han decidit que em posi aquí a crear contingut per al programa en el qual treballes, carinyo», ha replicat la periodista, que ha tancat el tema d’aquesta manera: «Els teus caps, [que són] els mateixos que els meus, han decidit que avui farien això amb mi. Jo ho he fet perquè soc agraïda i estic contenta de treballar aquí».