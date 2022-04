Silvia Gambino, actriu coneguda principalment per la seva participació en ‘Escenas de matrimonio, ha mort als 57 anys a causa del càncer que patia. La trista notícia l’ha donat a conèixer a Instagram el seu marit, el també actor Alberto Closas, que s’acomiadava d’ella en una publicació.

«Adeu, Silvia. Has marxat per fer riure tothom que et trobis vagis on vagis, amb el personatge que adoraves i que et va donar tants èxits: la Rosita. Te n’has anat molt jove, la vida no és justa i el càncer ha guanyat la batalla, però no et va treure el somriure. Descansa en pau. Sempre estaràs en el meu record i en el meu cor. Ens veiem», escrivia.

En elaboració.