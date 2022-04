Dijous passat, 31 de març, Jesús Mariñas va haver de ser<strong> ingressat d’urgència </strong>a l’Hospital Ramón y Cajal per una complicació a causa del càncer de bufeta que pateix. Tot i que encara no s’han fet públics els motius d’aquesta complicació, tot apunta a uns efectes secundaris provocats per la medicació que pren per minimitzar les conseqüències de la seva malaltia.

Segons ha informat ‘Socialité’, el col·laborador de televisió va tenir una petita topada amb l’equip sanitari que el va atendre al seu domicili, que va voler portar-lo a l’hospital més pròxim mentre ell insistia a anar a l’hospital en el qual estava rebent el tractament oncològic. Finalment, Mariñas va decidir baixar del cotxe al costat del seu marit per arribar al centre sanitari pels seus propis mitjans. Una vegada allà, els sanitaris el van deixar ingressat tota la nit. Tot i que el seu pronòstic no s’ha conegut en la seva totalitat, la revista ‘Diez minutos’ avança que el periodista ha millorat en les últimes hores. En les últimes hores, hauria recuperat la gana i la parla per complet. No obstant, el seu ingrés està programat per estendre’s, almenys, fins al pròxim dilluns, 4 d’abril. Aquesta malaltia la va donar a conèixer el mateix Mariñas l’octubre del 2021. «Estic segur que me’n sortiré», afirmava Jesús mentre es mostrava amb molta força i ganes d’acabar amb el càncer.