La 1 de TVE emet aquesta nit, a les 22:35 hores, una nova emissió d’‘Una noche fuera de control’. Dirigida per Lucia Aniello l’any 2017, la pel·lícula està protagonitzada per Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zöe Kravitz, Jillian Bell, Ilana Glazer, Demi Moore, Enrique Murciano, Colton Haynes, Ty Burrell, Dean Winters, Ryan Cooper, Hasan Minhaj i Karan Soni, entre d’altres.

Cinc amigues de la universitat es reuneixen després de 10 anys per a un comiat de soltera a Miami. La festa se’ls escapa de les mans quan per accident maten un ‘stripper’. En el seu intent per ocultar-ho, veuran com la seva relació s’estreny i estaran més unides que mai.