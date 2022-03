Per quart any consecutiu, amb motiu del Dia de l’Orgull, la plataforma Cosmo vol aportar el seu gra de sorra a la visibilització dels drets del col·lectiu LGTBIQ, amb un curt en el qual s’aborda una història sobre un dels seus membres. En aquesta ocasió ho fa amb ’17 minutos con Nora’, film protagonitzat per una persona transgènere, que estrena aquest dilluns, 28 (22.30).

Dirigit per Imanol Ruiz de Lara i protagonitzada per Isak Férriz i Álex Silleras, ‘17 minutos con Nora’ narra, en un pla seqüència de 17 minuts, com en aquell temps canviarà per sempre la relació entre la Nora, una noia que fa teatre, i el seu pare, el Luis, que passa moltes hores treballant en una comissaria i que no entén que perdi el seu temps d’aquesta manera.

«Volia fer una història en la qual denunciar el bullying que pateix el personatge i criticar aquest tipus de comportament», avança Ruiz de Lara, guardonat director de cine publicitari, que en aquesta producció de La Costa és també coautor del guió amb Gonzalo Tejedor Andrés. Per al realitzador, rodar en un pla seqüència va ser un repte per a tot l’equip, però permet «viure aquesta emoció en temps real». Una emoció a la qual contribueix la cançó ’Cromo y platino’, de Soledad Vélez, que l’ha cedit per acompanyar la història.

De la mateixa opinió és Férriz, per a qui també va ser un repte. L’actor de ‘Cites’ i ‘Gigantes’ explica què li va atrapar del paper: «El que més em va motivar per acceptar-lo va ser el conflicte que plantejava el guió sobre la mateixa acceptació de la identitat que posa potes enlaire la relació entre un pare i un fill». «Jo soc pare, tinc un fill de 2 anys, i estic començant a descobrir que la seva personalitat i les coses no seran com tenia dissenyades per a ell», confessa.

Silleras, per part seva, un actor teatral que ja havia treballat en una obra sobre el tema, ‘Transformación’, es va enamorar del personatge de la Nora quan va veure el guió. «Per a mi la Nora és moltes coses, no només una persona ‘trans’, és una persona que vol ser estimada i entesa», igual com ell vol no encotillar-se en un tipus de personatge basat en la seva identitat. «Les persones ‘trans’ poden interpretar tant personatges ‘trans’ com personatges ‘cis’ i viceversa», afirma.

La polèmica llei ‘trans’

Pel que fa al tema de la llei ‘trans’ que ve envoltat de polèmica, Férriz considera que «és una llei que tard o d’hora s’aprovarà. Com més aviat millor ens posem d’acord serà millor per a tots, perquè estem parlant de drets humans. És imparable i acaba passant», afirma. «Ningú pot impedir a ningú ser el que vol ser», conclou.

Per al jove actor, aquesta va molt a poc a poc. «Les lleis van molt per darrere de la realitat social i aquest també és el cas amb la comunitat ‘trans’. I és una cosa fonamental i bàsic que jo el visc amb dolor, perquè el dret a l’autodeterminació ha de ser el punt de partida». Silleras considera que s’està intentant posar en oposició el moviment ‘trans’ i el feminista, quan «es donen la mà i es necessiten en les dues direccions».

¿I què esperen director i actors amb aquest curt? «El cine és una gran eina per fer pensar la gent i remoure consciències (....). Espero que ‘17 minutos con Nora’ ens ajudi a pensar sobre la qüestió i a visibilitzar el col·lectiu», diu Imanol Ruiz de Lara. «Jo espero que la gent ho vegi i els faci reflexionar tan sols una mica a les seves vides. Per a aquests fem aquest tipus d’històries: perquè deixin pòsit a la consciència i a la moral de la gent i que ells formulin la seva opinió», apunta Isak Férriz. Álex Silleras ho té molt clar: «m’agradaria que servís per deixar de posar etiquetes per entendre tot el que veiem. Espero que la reacció sigui de tot menys indiferència».