La <strong>guerra iniciada per Rússia en territori d’Ucraïna</strong> ha complert un mes si no sembla que la pau sigui a prop. Des que va començar la invasió, les cadenes generalistes han prestat molta atenció al conflicte, especialment els seus serveis informatius, que han dedicat més de 1.000 minuts de mitjana a informar sobre el tema en les cobertures, però ¿com han funcionat en terme d’audiències? ¿Han sigut un revulsiu per les dades globals de la cadenes o en canvi els han perjudicat si comparem els primers 30 dies de combats amb el període que inclou de l’1 de gener al 23 de febrer d’aquest any?

La 1 de TVE ha dedicat un 37% del temps dels telenotícies per tractar la guerra

Segons un informe realitzat per la consultora GECA, La 1 de TVE, malgrat ser el canal que més temps brut hi ha dedicat perquè els seus informatius duren més, es queda en un 37% d’ocupació del total dedicat a aquest tema. La cadena pública va realitzar una gran cobertura amb especials els primers dies del conflicte, tot i que, en general, no van suposar una gran aportació per a les dades del canal, que el primer mes de cobertura va perdre una dècima de mitjana, fins a situar-se en el 8,5% de quota de pantalla. Els especials de ‘La hora de La 1’ dels dies 24 (13,1%), 25 (10,7%) i 28 de febrer (9,8%) van ser els que van tenir millors registres, superant la seva mitjana en 4,8, 2,6 i 1,4 punts percentuals, respectivament.

Antena 3 creix dues dècimes, malgrat ser la cadena que menys especials ha emès

Antena 3 és el canal que menys programes especials ha dedicat al conflicte, tot i que, per exemple, ‘Espejo Público’ va dedicar el programa els dies 24, 25 i 28 de febrer íntegrament a Ucraïna i ha ocupat 46,2% del temps dels seus informatiu a la guerra. La cadena principal d’Atresmedia Televisión ha crescut en dues dècimes fins a un 14,4% de ‘share’ durant aquest primer mes de combat, malgrat que, per exemple, ‘Invasión: 15 días’, un dels pocs especials que van emetre, va registrar un 7,9%, 6,5 punts percentuals per sota la mitjana (14,4%).

Cuatro en surt beneficiada pel rendiment dels seus programes d’actualitat diaris

Malgrat tenir espais informatius purs i no tenir dades d’ocupació exactes, Cuatro és una de les grans beneficiades en termes d’audiència per la seva cobertura de la guerra d’Ucraïna. El canal vermell de Mediaset experimenta una pujada de quatre dècimes en la seva mitjana d’aquest primer mes d’invasió gràcies al bon rendiment dels seus programes d’actualitat, especialment diaris. Per exemple, les entregues d’‘Horizonte’ (8,5%) i ‘Todo es mentira BIS’ (10,7%) dels dies 24 i 28 de març respectivament, van ser els espais que més van sobrepassar la mitjana de la cadena durant la seva emissió amb plusvàlues de 3,3 i 4,7 punts percentuals.

Telecinco no convenç amb la seva cobertura malgrat ser dedicar-li el 51,3% del temps dels seus informatius

La cobertura de Telecinco sobre la guerra d’Ucraïna no ha acabat de convèncer els espectadors i s’ha convertit en la cadena que més audiència ha perdut amb 1,6 punts percentuals de ‘share’ el primer mes de combat fins a arribar a l’11,8%, tot i que és la cadena que més temps ha dedicat al tema en els seus informatius, amb un 51,3%. Desgranant les dades, per exemple, els tres especials en ‘prime time’ d’‘Ucrania: Esto no se podrá olvidar’ van quedar molt per sota de la mitjana del canal el dia amb diferències de 4, 5,7 i 4,6 punts.

La Sexta torna a ser la gran beneficiada en audiències gràcies a la seva cobertura de la guerra

Igual que ha passat amb altres esdeveniments, La Sexta torna a ser la gran beneficiada en termes d’audiència en el primer mes de la guerra d’Ucraïna. Dedicant un 49,9% del temps dels seus informatius al conflicte, la cadena verda d’Atresmedia registra una pujada d’1,2 punts percentuals fins a arribar al 7,6% de mitjana mensual. Les entregues dels dies 24 (16%), 25 (14,8%) i 28 (14,6%) de febrer d’‘Al rojo vivo’ van ser els programes que més plusvàlues van aconseguir respecte a la mitjana diària del canal.