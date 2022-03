Netflix ha llançat aquest dimecres el primer tràiler de la cinquena temporada d’‘Élite’. A poc més d’una setmana de l’estrena, fixada per al divendres 8 d’abril, la plataforma ha publicat un avançament de les noves trames que protagonitzaran els alumnes de Las Encinas en el nou curs que els espera.

El tràiler mostra un primer cop d’ull a alguns dels nous personatges que s’incorporen a la sèrie, com els que interpreten Valentina Zenere i André Lamoglia. Adam Nourou és un altre dels fitxatges de la ficció produïda per Zeta Studios, en què repeteixen Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch i Diego Martín, entre d’altres.

La nova temporada d’‘Élite’ comença després de la fatídica festa del Phillipe de Cap d’Any i la fugida del Guzmán: el secret de la mort de l’Armando amenaça de truncar la història d’amor del Samuel i l’Ari. La Rebeca està en ple viatge d’autodescobriment, mentre que l’Omar es recupera de la separació amb l’Ander. A més, l’aparició del Bilal dificultarà la seva relació amb el Samuel.

La confessió d’abús del Phillipe, els atacs incontrolables d’ira del Patrick, el desig de venjança del Benjamín, un regal que l’Armando li va fer a la Mencía i que amaga un secret que podria destruir ‘els benjamins’ i un pacte de silenci entre el Samuel i la Rebeca que portarà les pitjors conseqüències són altres de les trames que s’aniran desenvolupant al llarg de la temporada. A aquest escenari arriben dos nous estudiants: La Isadora, la gran hereva de l’imperi de l’oci nocturn, i l’Iván, el fill del millor futbolista del món.Carlos Montero, creador d’‘Élite’, declara que «és un univers on sempre vull tornar com a creador i com a espectador». «M’estimula, em reconforta, m’anima. I la cinquena temporada ens ha quedat tan formidable, tan viva, que sé que hi tornaré més de dos i de tres vegades. És una festa per als sentits. La gaudireu», avança.

Jaime Vaca, cocreador de la ficció, afegeix que «amb cada temporada que guanya demostra com de rica que és i tot el que queda encara per explicar». «Lluny d’esgotar-se, obre noves vies i noves històries cada vegada més interessants, més entretingudes i més excitants», apunta en un comunicat.