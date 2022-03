Mónica Naranjo torna a demostrar que és una artista tot terreny. Després de gairebé tres dècades de carrera musical, acaba d’estrenar un nou single titulat ‘EY!’ en el qual uneix la seva veu a la d’Enrique Bunbury. Un tema que arriba acompanyat d’un vídeo ambientat en una presó, protagonitzat pels dos artistes amb la participació especial de l’actor Asier Etxeandia.

La cançó forma part de ‘MIMÉTIKA’, el nou treball discogràfic de Naranjo. «El poder està en la llibertat», diu la lletra del tema produït per Señor Mono. La companyia explica en un comunicat que es tracta d’una oda a la supervivència i al sentir humà «davant la repressió i l’abús de poder per part d’una classe política totalitària i corrupta».

Gravat entre els Estats Units i Espanya, el videoclip mostra una Mónica Naranjo abatuda mentre clama llibertat pels racons d’una fosca presó. Per la seva part, Bunbury crida a una revolució social a través dels versos de la cançó, mentre que Asier Etxeandia dona vida a un líder poc diplomàtic, salvatge i amb set de poder.

Mónica Naranjo tornarà a compaginar la seva carrera musical amb la televisió. La intèrpret torna aquesta temporada al ‘prime time’ d’Antena 3 per formar part de la taula d’investigadors de ‘Mask singer’, que ja prepara la seva tercera edició amb noves màscares que ocultaran les identitats de rostres molt coneguts a nivell nacional i internacional.

La que va ser jurat de ‘Tu cara me suena’ no és l’únic fitxatge bomba del programa produït per Fremantle. Ana Obregón també s’incorpora en qualitat d’investigadora, mentre que Javier Ambrossi i Javier Calvo repeteixen per tercera temporada consecutiva amb l’objectiu de desemmascarar els participants.