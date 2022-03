Jordi Évole celebrarà la nit de la 95a edició dels Oscar en gran: amb Penélope Cruz, una de les actrius que aquest any està nominada a un guardó. Perquè aquest diumenge, a poques hores d’una entrega emocionant per partida doble, ja que també opta a un premi el seu marit, Javier Bardem, s’emetrà el programa <strong>Lo de Évole </strong>(La Sexta, 21.25 h) en el que ha reunit, a més del seu director, Fernando Trueba, les protagonistes de ‘Belle Époque’, la pel·lícula espanyola que fa 30 anys va guanyar la segona estatueta de l’Acadèmia de Hollywood. Elles són Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil i Miriam Díaz-Aroca. «La nominació de Penélope a l’Oscar ha sigut el millor colofó al programa, que es va gravar al febrer, abans de saber que optava de nou a un premi», compta el periodista EL PERIÓDICO.

Com confessa en un moment de l’espai, envoltat per les quatre actrius, Évole s’arriba a sentir com Jorge Sanz, l’actor que donava vida al film al jove que assistia, incrèdul, a l’interès sentimental i sexual que despertava en les quatre noies. Un moment que recull el vídeo promocional, en el qual es veuen imatges del director de ‘Lo de Évole’ rebent les actrius a la finca on es va gravar, intercalades amb les de Fernando Fernán Goméz, l’avi en la ficció, fent el mateix amb els seus personatges en la pel·lícula de Trueba. De fet, en aquest audiovisual Évole confessa: «Durant gran part de la meva adolescència volia ser Jorge Sanz i això crec que és el que més s’hi assembla».

Film avançat al seu temps

Però a més d’aconseguir reunir tant talent femení, el periodista volia fer amb aquest programa un homenatge al 30è aniversari d’una pel·lícula que va marcar una generació: «A mi em va impactar en el moment de l’estrena. La vaig anar a veure tres vegades al cine. Em generava una sensació de felicitat enorme», confessa. En el programa, David Trueba, el director, explica que la pel·lícula ensenyava més el món on li agradaria viure que el món en el qual vivim. «Té un component utòpic, llibertari, de tolerància», afirma Évole.

El mateix opina Ariadna Gil, que en el programa de La Sexta diu que és una pel·lícula avançada al seu temps pels temes que planteja ja el 1992. «És de les primeres vegades que al cine comercial apareix un personatge femení que viu la seva homosexualitat amb normalitat i fins i tot la identitat de gènere sense que impliqui cap trauma. O el suïcidi, o la fe», comenta. I Maribel Verdú ho remata: «‘Belle Époque’ és el lloc on ens agradaria viure».

Petites confidències

Perquè aquesta trobada serveix, a més, per mostrar com les actrius se sinceren com mai. Un interès especial desperta Cruz, perquè com que pertany a l’estrellat de Hollywood podria semblar inabastable: «Veurem una Penélope molt relaxada i contenta de retrobar-se amb les seves companyes de repartiment i molt emocionada quan li vam ensenyar el vídeo de la prova de càsting que va haver de fer per convèncer Trueba, que no la volia per al paper», explica. No havia tornat a veure el vídeo des que el va gravar fa 30 anys. «És un dels moments més emocionants del programa», comenta Évole.

«I veurem una Penélope molt agraïda amb Fernando Trueba i amb les seves companyes perquè ella és molt conscient, i ho diu explícitament al programa, que participar en la pel·lícula li va canviar la vida», afirma. A més de reinvindicativa, perquè en un moment la musa d’Almodóvar comenta: «Les coses no canviaran mentre a les entrevistes es continuïn preguntant coses que mai se li preguntarien a un tio» També veurem una decebuda Miriam Díaz-Aroca que confessa, amb amargor, que després de l’èxit a Hollywoodva arribar a «tocar fons»: «Arribes amb l’Oscar creient que et plouran contractes, però no». «També expliquen com canvia una actriu i una dona, perquè llavors rondaven els 18 anys i ara, els 50. Ha sigut molt enriquidor», reconeix Évole.

La casa del rodatge

La trobada es va celebrar en una casa d’una localitat a prop de Madrid –a Verdú li va resultar familiar perquè allà havia rodat una pel·lícula– que s’assembla a la finca portuguesa on es va rodar el film oscaritzat. «Al veure que tant elles com Fernando estaven molt contents de retrobar-se després de tant temps, és fàcil imaginar que el rodatge devia ser una festa, que devien construir un petit paradís.» De fet, Verdú comenta en un moment del programa que el rodatge va ser «un esbarjo constant». I per a Évole, el programa de diumenge, un regal. De fet, diu a les actrius: ‘Per fer aquesta feina hauria de pagar’». Tot i que ell havia somiat amb una gran nit temàtica amb l’emissió de ‘Belle Époque’ després de ‘Lo de Évole’, però no ha sigut possible. A veure si almenys es compleix el somni de Penélope.