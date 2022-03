La programació de La Sexta està bolcada en la cimera de l’OTAN a Brussel·les i en la trobada dels principals presidents de la UE. Aquesta setmana, ‘El objetivo’ va emetre una entrega per analitzar les novetats ocorregudes a Bèlgica. Durant l’emissió, el programa va mostrar un tens enfrontament en el qual un dels col·laboradors va anomenar boges dues membres del Govern.

Ana Pastor va proposar als presents que opinessin sobre la gestió del Sàhara Occidental després dels últims moviments. El polític de Ciutadans Luis Garicano va criticar durament la gestió de l’equip de Pedro Sánchez: «Tenim un Govern en què la ministra de Defensa diu coses molt assenyades, però també tenim persones, com dues ministres, que diuen coses que són una bogeria sobre el mateix tema».

El tertulià va seguir criticant: «Llavors, crec que no és un Govern fiable per a un moment com aquest. Perquè necessitem un Govern normal i europeu, no amb gent absolutament boja».

Algunes persones que es trobaven a l’estudi van ser contundents al rebatre aquestes paraules i van anunciar que aquestes declaracions «no eren dignes d’ell». Les crítiques van fer que Garicano rectifiqués: «Rectifico ‘gent boja’ i dic ‘bogeries’».