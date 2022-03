La representant d’Espanya al Festival d’Eurovisió 2022, Chanel, serà aquest dissabte 26 de març l’amfitriona de la Barcelona Eurovision Party, el primer esdeveniment eurovisiu de la temporada a Europa, que reunirà concursants d’aquest any i artistes d’altres edicions.

Segons ha informat RTVE, Chanel interpretarà la seva proposta per a Torí, ‘SloMo’. Igual que ella, pujaran a l’escenari de la Sala Apolo de Barcelona Subwolfer (Noruega), Brooke (Irlanda), Ronela (Albània), el grup We are Domi (República Txeca), Vladana (Montenegro), Achille Lauro (San Marino), Monika Liu (Lituània), Citi Zeni (Letònia), Emma Muscat (Malta) i WRS (Romania), entre d’altres.

D’altra banda, també hi participaran antics concursants com Rosa López (2001), Senhit (2021), Conchita Wurst (guanyadora d’Eurovisió 2014), el trio moldau SunStroke Project (2010 i 2017), Marta Roure (Andorra 2004), The Roop (2021) i Jamala (guanyadora d’Eurovisió 2016).

Jamala va protagonitzar una emotiva actuació el mes passat en la preselecció de la tele alemanya, on va interpretar la cançó que li va donar la victòria a Eurovisió, onejant una bandera ucraïnesa, el país que ha hagut d’abandonar amb els seus fills per culpa de la guerra.

L’esdeveniment estarà presentat per Giuseppe di Bella, ballarí d’Edurne a Eurovisió 2014, i l’artista Sharonne.