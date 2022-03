David Broncano ja s’ha recuperat de la covid i va poder tornar ahir a ‘La resistencia’. El còmic va portar al plató de l’espai de Movistar Inés Hernand, presentadora de les gales del Benidorm Fest, a qui va acabar posant en un compromís tirant més llenya al foc a la polèmica victòria de Chanel.

«Clarament va ser un engany absolut. Un tongo increïble. RTVE m’ha robat. ¿Qui eren els experts? Sé que t’estic posant en un compromís perquè no pots criticar però no tenia cap sentit, hi havia cançons guapíssimes, com la de les noies gallegues... fins i tot vaig enviar un SMS jo. Però va ser un vot esbiaixat per uns experts», va afirmar mig de broma mig seriosament el conductor.

«¿Qui eren?», insistia Broncano sobre el jurat que va portar ‘SloMo’ cap a la victòria. Hernand va respondre amb humor: «Doncs com si diuen els millors presentadors d’Espanya i t’hi posen a tu...». «Estic fent cara d’Isabel Díaz Ayuso», va reconèixer Hernand davant les paraules de Broncano sobre el Benidorm Fest.

Finalment, la ‘influencer’ va sortir-se’n mostrant el costat positiu de la victòria de Chanel: «Ha portat públic heterosexual i ‘SloMo’ és la cançó favorita d’Europa ara. Rigoberta ara té més bolos que Sergio Dalma i ha guanyat una noia molt vàlida. Chanel no es mereixia el que ha rebut», va defensar Inés. «L’has encertat de ple, la noia és vàlida, però la cançó és Ciutadans. És culpa del jurat que ha provocat que tothom es fiqui amb Chanel», va afegir el conductor.