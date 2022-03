La sèrie ‘Hannah Montana’, una de les més populars de Disney Channel i que va llançar a l’estrellat Miley Cyrus, acaba de complir 15 anys. L’efemèride ha servit perquè l’actriu i cantant, que ara té 28 anys, faci les paus amb el personatge que va aplanar el seu camí d’èxit al món de la música, però que també li va reportar molts problemes al convertir-la, amb tan sols 13 anys, en tot un fenomen de masses.

La filla de Billy Ray Cyrus, cantant de country que també apareixia a ‘Hannah Montana’ donant vida al seu progenitor, ha escrit una emotiva carta escrita a mà dedicada al personatge amb qui va créixer durant els seus gairebé sis anys d’emissió, i que ha publicat a les xarxes socials. «Hola, Hannah. Ja fa un temps, 15 anys exactament des de la primera vegada que em vaig posar aquest serrell ros al front per intentar ocultar la meva identitat», comenta referint-se a la sèrie, en la qual interpretava una noia, que es posava una perruca per ocultar la seva altra faceta com a estrella del pop un secret que només coneixia la seva família i la seva millor amiga.

«Tot i que se’t considera un àlter ego, en realitat hi va haver un moment en la meva vida en què vas tenir més de la meva identitat als teus guants que jo a les meves pròpies mans», prossegueix l’artista, al·ludint veladament a la dismòrfia, el trastorn que Cyrus va confessar que li havia provocat el personatge que feia que no es reconegués al mirall si no portava la perruca de Hannah Montana o maquillant-se com ella.

«Molt ha canviat des d’aleshores. Vas ser com un coet que em va portar a la lluna i mai em va tornar a terra», prossegueix. «Tu i jo hem passat per moltes coses juntes. Hem compartit moltes primeres vegades i moltes últimes. Pujades i baixades. Rialles i llàgrimes», confessa, abans de rememorar un dolorós record. «Vaig perdre el meu avi durant el rodatge del primer episodi de la primera temporada. Ell volia aguantar fins a veure l’estrena, que era el 24 de març, però va morir el 28 de febrer. Tot i que va arribar a veure l’anunci televisiu que van posar durant la pel·lícula ‘High School Musical’ i va dir que era una de les coses que més l’havia fet sentir orgullós de la seva vida», revela.

Com és lògic sent llavors una adolescent, els seus anys com a Hannah també van coincidir amb el descobriment de l’amor. «També em vaig enamorar per primera vegada en aquell temps. De manera vergonyosa, també em va venir la regla amb un parell de pantalons blancs just el dia que un noi maco anava a dinar amb mi», explica Miley a la carta.

El seu costat més rebel

Tot i que després de deixar el personatge va voler trencar totalment amb la imatge de dolça noia Disney portant a col·lació el seu costat més rebel tallant-se els cabells, despullant-se i balancejant-se en una bola gegant per presentar la seva cançó ‘Wrecking ball’, sembla que ara s’ha reconciliat amb Hannah Montana: «No passa un dia que no oblidi d’on vinc. Un edifici a Burbank (Califòrnia) amb una sala plena de gent amb el poder de complir el meu destí. I això va ser el que van fer. Ells em van donar a tu. El millor regal que una pot demanar. T'estimo, Hannah Montana», escriu.

La cantant va acudir amb 12 anys a la primera audició per al paper que la llançaria finalment a l’estrellat. Tot i que en un primer moment els productors del format van rebutjar la seva candidatura perquè era massa petita, ella va acabar per convèncer-los mostrant les seves aptituds per al cant i l’actuació.

Després, ja plenament dedicada a la música, es revelarien el seu problemes amb l’alcohol i la marihuana i encadenaria alguns fracassos amorosos, com l’inesperat <strong>divorcio de Liam Hemsworths</strong> només nou mesos després de casar-se.