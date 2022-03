Cristina Medina va acudir a l’estrena del nou curtmetratge de la seva companya de ‘La que se avecina’ Vanesa Romero en els cines Renoir de Madrid, on va ser preguntada pel seu estat de salut –acaba d’acabar el tractament de quimioteràpia que rebia pel seu càncer– i la d’un altre company en la sèrie, José Luis Gil.

L’actor va tenir un infart cerebral el mes de desembre passat del qual encara es recupera. Quan la premsa va preguntar a Medina per com es trobava el també mític actor de doblatge, la intèrpret esclafia a plorar desconsolada: «No puc ni tan sols parlar», reconeixia ella.

Segons després es recomponia: «Està millorant, el que passa que és un cop molt dur i quan estàs tan susceptible doncs... És molt dur per a ell, per a la seva família. És duríssim». L’actriu ha enviat «moltíssim ànim» a Gil, que interpreta Enrique Pastor en la comèdia de Telecinco. Assegura que manté contacte amb ell i que li envia «algun whatsap de tant en tant», però reconeix que no vol ser «pesada» ja que ella ho ha viscut «des de l’altre costat».

«Soc molt prudent. Vaig preguntant per la seva salut, enviant ànims i petons. I demanant que es recuperi, per Déu», va dir l’actriu, que va tranquil·litzar parlant que les seves anàlisis són bones i es troba recuperant-se de la malaltia que pateix.