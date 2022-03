La Pilarín és una coproducció de TV3 i Astronaut Films que s'estrena dimarts al Sense Ficció. Aquest dilluns, però, la seva ciutat natal n'acull la preestrena al teatre l'Atlàntida. El documental l'ha dirigit Dani Feixas qui ha fet un retrat complex de la ninotaire que ha dibuixat la infància a diverses generacions de catalans. En un comunicat, TV3 explica que Feixas fa una radiografia de l'artista a través dels qui més bé la coneixen: la seva família, els seus amics i els professionals de la cultura a qui ha acompanyat des de fa dècades. El documental també aprofundeix en el seu pensament i les seves idees, la seva personalitat i la seva manera d'entendre la vida. Amb 80 anys, Pilarín ha publicat més d'un miler de llibres.

A través d'entrevistes i un nombrós material d'arxiu, el documental La Pilarín descobreix una Pilar Bayés de Luna que no ha parat de dibuixar de de la infància, atípica per a la seva època i classe social, feminista, treballadora incansable, dona de família i solidària amb moltes causes.