Atresmedia va presentar aquest diumenge davant els mitjans ‘Heridas’, la seva pròxima estrena de ficció, en el marc del Festival de Màlaga. La sèrie s’estrenarà al catàleg d’Atresplayer Premium el pròxim mes d’abril i més endavant podrà veure’s en obert a Antena 3, repetint d’aquesta manera l’estratègia que ha seguit el grup amb altres produccions com ‘Mentiras’ o ‘Alba’.

La sèrie, composta per 13 capítols de 50 minuts de durada, està basada en la japonesa ‘Mother’ i el seu posterior ‘remake’ turc. Sonia Martínez, directora editorial de sèries de la productora Buendía Estudios, va explicar com ha sigut portar a terme l’adaptació espanyola: «Era un regal enverinat perquè la nostra cultura és completament diferent. Vam fer una vertebració de tota la sèrie i vam aconseguir fer-la pròpia, crec que no decebrem».

Martínez va apuntar que «tot ha sigut possible» gràcies al seu trio protagonista: Adriana Ugarte, Cosette Silguero i María León. «Tenim tres trossos d’actrius que han aconseguit empatitzar amb els seus personatges», va apuntar per la seva part Montse García, directora de ficció d’Atresmedia. Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas i Iván Marcos, entre d’altres, completen el repartiment.

‘Heridas’ és un drama que aborda el tema de l’abandonament infantil i la recerca de la pròpia identitat a través de les vivències presents i passades dels seus dos protagonistes. Eduardo Galdo, productor i guionista de la sèrie, va declarar que «ha acabat sent una faula dels maltractaments explicats des del segle XXI».

«Passen coses que fan que es mobilitzin persones que tenen alguna cosa dins, com la Manuela. I us sentireu identificats amb el personatge de la María. El treball d’adaptació va ser dur però el vam disfrutar moltíssim. No vam parar fins que vam aconseguir fer-la molt d’aquí», va afegir. Cadis, Tarifa, Cabo de Gata, Madrid, Guadalajara i Toledo han sigut els seus principals escenaris, unes localitzacions definides per Galdo com a «espectaculars».

Adriana Ugarte: «Es parla de tres dones que en representen moltes»

Durant la presentació d’‘Heridas’ al Festival de Màlaga, Adriana Ugarte va avançar que la sèrie «busseja en terrenys ambigus i no gaire agradables» i va apuntar que està «tenyida de realitat». «Són personatges terriblement humans que no intenten caure bé. Aquí es parla de tres dones que en representen moltes. Cada una és mare com pot i totes estan bé», va remarcar la protagonista.

María León, per la seva part, va destacar l’actuació de Cosette Silguero: «Ha sigut un regal treballar amb ella». «És una nena petita però ens ha ensenyat molt de la professió i de la vida. La sèrie no és amable però és necessària de veure», va comentar l’actriu.

Així és ‘Heridas’

La Manuela és una jove que viu sola en una cabana on estudia els aiguamolls andalusos. Als 28 anys, la seva vida gira entorn de les aus, les que viuen allà i les que estan de passada com ella.

A pocs quilòmetres viu l’Alba, una nena de set anys que mai té qui li faci l’esmorzar. La seva mare, Yolanda, treballa de nit com a ‘pole dancer’ i dorm de dia. El nòvio, Lucho, no està per la feina de cuidar una nena que no és seva. La casa és un desordre d’objectes i horaris. L’Alba, com pot, va a l’escola, moltes vegades sense res a l’estómac.

El dia en què la Manuela troba la petita Alba, començaran un viatge que obligarà la Manuela a enfrontar-se als dimonis del seu passat i a qüestionar-se els pilars de la seva vida.