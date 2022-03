L’<strong>American Song Contest </strong>aterra aquesta nit als Estats Units. Després de gairebé 3 anys d’espera després del seu anunci, l’Eurovisió dels Estat Units arriba aquesta nit a la NBC americana (2 de la matinada a Espanya) de la mà de <strong>Kelly Clarkson i Snoop Dogg</strong>, els encarregats de presentar els 56 artistes que representaran els 50 estats, 5 territoris i la capital del país, Washington DC, en aquest nou certamen que buscarà la millor cançó original dels Estats Units.

#USA🇺🇲| 56 artistas competirán a partir del 21 de marzo en 56 estados y territorios por el título de mejor canción original en el debut del #AmericanSongContest y ellos son los 56 elegidos:#Eurovision • #ESC2022 • #TheSoundOfBeauty pic.twitter.com/oNtD2nkAs2 — 𝗽𝗹𝗮𝘆 Ξ𝗦𝗖 (@esc_play) 3 de marzo de 2022

Tal com Christer Björkman (un dels responsables del format i exproductor del Melodifestivalen) va revelar en una entrevista concedida a YOTELE, el format, una coproducció entre Propagate i Universal Television Alternative Studio, constarà de tres rondes de competició en les quals les actuacions competiran durant les seves 8 setmanes de durada en cinc programes classificatoris, dues semifinals i una gran final.

Respecte a la mecànica de votació, tindrà importants novetats respecte al festival d’Eurovisió. En la primera fase classificatòria, se’n classificarà un per decisió del jurat professional (compost per 56 professionals de la indústria musical, un per cada estat o territori participant) i tres elegits pel públic, que podrà votar a la web i app de l’NBC i a TikTok. A més, aquest plafó d’experts repescarà dos artistes més, que participaran un en cada semifinal.

Aquest sistema també s’utilitzarà per elegir els 10 finalistes que sortiran de cada semifinal del format, tot i que a la final serà molt semblant al clàssic sistema d’Eurovisió. Els resultats s’anunciaran igual que a Eurovisió: primer el jurat donarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 punts i posteriorment se sumaran els del televot.

¿On s’emetrà l’’American Song Contest a Espanya?

Igual com d’altres televisions europees com la SVT (Suècia), RUV (Islàndia), Noruega (NRK), Finlàndia (YLE) o Portugal (RTP), RTVE Play serà l’encarregada de retransmetre el concurs musical americà al nostre país. Per ser més concret, la plataforma digital emetrà les vuit gales doblades i sota demanda cada dimarts a partir de les 20:00 hores.

Els 11 participants de la primera gala de l’American Song Contest

Per ser més concrets, aquesta nit, la primera edició de l’American Song Contest arrencarà amb el primer programa classificatori en el qual 11 estats i territoris dels Estats Units lluitaran per aquests quatre llocs en les semifinals de la competició musical. Arkansas, Connecticut, Indiana, Iowa, Minnesota, Mississippí, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, Wisconsin i Wyoming seran els participants d’aquest dilluns amb els següents artistes i temes:

Arkansas: Kelsey Lamb «Never Like This»

Connecticut: Michael Bolton «Beautiful World»

Indiana: UG skywalkin «Love In My City» (feat. Maxie)

Iowa: Alisabeth Von Presley «Wonder»

Minnesota: Yam Haus «Ready To Go»

Mississippi: Keyone Starr «Fire»

Oklahoma: AleXa «Wonderland»

Puerto Rico: Christian Pagán «Loko»

Rhode Island: Hueston «Held On Too Long»

Wisconsin: Jake’O «Feel Your Love»

Wyoming: Ryan Charles New Boot Goofin»

L’artñifex de les dues últimes victòries de Suècia en Eurovisió, entre els responsables de l’American Song Contest

L’arribada de The American Song Contest està liderada per grans coneguts del món eurovisiu. Anders Lenhoff, un dels principals productors creatius d’Europa, s’uneix en aquesta aventura a Peter Settman, Ben Silverman, Ola Melzig i Christer Björkman, productor executiu de diverses edicions del Festival d’Eurovisió i màxim responsable del Melodifestivalen suec, una de les preseleccions eurovisives més importants, fins a aquest 2021.

«La idea de The American Song Contest és un format basat en elements del <strong>Melodifestivalen</strong> i del Festival d’Eurovisió. Serà una temporada televisiva en les que les primeres setmanes seran classificatòries com Melodifestivalen. Després hi haurà dues semifinals i una gran final com a Eurovisió. És un format en què participaran tots els estats», li va explicar Björkman a aquest portal.