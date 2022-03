Malena Gracia assegura sentir-se molt decebuda després de la publicació del videoclip de ‘Slo Mo’, cançó amb què Chanel Terrero ens representarà al Festival d’Eurovisió el 2022. La intèrpret de ‘Loca’ ha explicat a ‘Socialité’ que l’equip de Chanel l’ha plagiat.

«Em comencen a escriure per les xarxes i em diuen que és com una còpia. I és clar, és que és totalment el meu vídeo de ‘Loca’», comença dient l’artista una mica indignada. «Podrien haver fet una altra cosa. No sé si ella és fan meva o la persona que ha produït el vídeo i ha dit ‘copiarem la història’», ha comentat just abans de donar més detalls al respecte.

«És tot igual, ha faltat posar-me a mi allà. Diu la paraula ‘loquito’. La pantalla del darrere igual, les ombres, els ballarins, els ombrejos, els moviments de cabell també m’imita. Alguna cosa té diferent, però totes les altres coses...», deia Gracia just abans d’anunciar que es plantejava fins i tot prendre accions legals.

«És una còpia. Si hagués sigut un homenatge i m’ho haguessin dit fins i tot hauria col·laborat, però no. Això hauria que mirar-ho per advocats, a autors... i sí que pot ser denunciable. Però vaja, que tot és veritat, això de l’aigua, del cabell... Podrien tenir problemes», advertia.