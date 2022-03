Manu Ríos ha entrat per la porta gran de la interpretació desposseït de tabús. Tot i que va conèixer què era treballar en una sèrie amb 16 anys en ‘Chiringuito de Paco’ –– després de buscar una oportunitat en ‘talents’ com ‘Tú sí que vales’ i ‘Cántame cómo pasó’ (per ser el Carlitos Alcántara del musical basat en la sèrie de TVE)–-, aquest atractiu jove de metre vuitanta, exòtics ulls verds i uns llavis XL de pura matèria orgànica va saltar a l’estrellat ‘teen’ donant vida a ‘Élite’ a Patrick. Un noi gai que on posa l’ull posa la bala. I que no té problemes a utilitzar la dutxa del seu institut, un prestigiós centre on van cadellets de classe bé, per sufocar un acalorament.

Mañana el desenlace de #LaEdadDeLaIra en #ATRESplayerPREMIUM. 💥



¿Todavía no has visto los dos primeros episodios? Entra aquí:▶https://t.co/4zXppXMIKP pic.twitter.com/KY7C6UAqfx — La Edad de la Ira (@serielaedadira) 19 de marzo de 2022 Tot i que últimament l’hem vist a una altra pell, la de Marcos, un dels adolescents de ‘La edad de la ira’. Concretament el noi acusat de matar un pare que podria l’ambient familiar amb el maltractament. El seu punt de vista sobre què va passar aquell tràgic dia (cada episodi busca la mirada d’un dels quatre joves protagonistes) es podrà veure aquest diumenge a Atresplayer Premium en un capítol que condueix la sèrie al seu final. Un personatge molt diferent: «És molt més fosc, més profund, que Marcos. Però mola», diu. En la ficció que dona vida a un llibre de Nando López que triomfa en els instituts, Ríos és un noi guapo i popular, però molt enigmàtic, que manté una relació a tres amb els seus dos amics, Sandra (Amaia Aberasturi) i Raúl (Daniel Ibáñez). Que implica escenes «delicades», com li agrada anomenar, que ha «naturalitzat, perquè és natural». Aviat, el 8 d’abril, el tornarem a veure a Netflix com un Patrick desenfrenat que adopta trets de líder total i que en principi torna a xocar amb el fracàs amorós, perquè ser tan terriblement atractiu no sempre porta a l’èxit. Tot i que ell, als 23 anys, l’està assaborint a nivell professional (segur que també personal), ja que fa molt que aquest noi del manxec poble de Calzada de Calatrava (sí, sí, el mateix d’Almodóvar), lluita sense desistir per ser cantant, ballarí i actor (tot i que de petit tenia un pla b com a professor, catedràtic o periodista). Amb 4 anyets ja entretenia les clientes de la perruqueria de la seva mare, Manoli, amb les seves actuacions i amb 9 va participar en un programa ‘Cantando en familia’ a la tele de Castella-la Manxa (impagable el seu número d’‘Eva María’ enfundat en un elegant vestit i un flotador de drac). Així mateix, jugava a ser cantant penjant ‘covers’ de ‘hits’ a Youtube, com el seu admirat Justin Bieber, que així va ser com va començar. I tot i que no va cursar estudis musicals, es va entregar a la música vivint-la també amb el seu cos formant-se en ballet clàssic i dansa urbana. I va complir un somni quan va participar en el musical ‘Los Miserables’ amb 12 anys. «Una experiència increïble, perquè és el musical dels musicals», va dir amb saler llavors. La música el continua perseguint, i després de la primera temporada d’’Élite’ va pensar a ficar-se en un estudi i compondre, però li va arribar el projecte d’Atresplayer i el va aparcar: «No m’agrada dividir la meva energia en moltes coses i no fer-ho bé del tot», confessa. L’estil que té al cap no està definit: «Vull provar coses noves i fresques», comenta. El seu primer flirteig amb la fama com a cantant li va arribar el 2012 amb el grup musical Parchís, on era la fitxa Vermella. Allà va mostrar la seva desimboltura davant les càmeres i que tenia formes de petit model, cosa que aprofitaria més tard al dedicar-se a la moda a les xarxes socials per a marques tan diverses com Dior, Pull and Bear i Lefties. Aquesta nova faceta el va portar fins i tot a desfilar a les passarel·les de Madrid i Barcelona, però també de Milà, Amsterdam, Los Angeles i Pequín. View this post on Instagram A post shared by manu rios (@manurios) Aviat es convertiria en un cotitzat ‘‘influencer’’, i els sis milions de seguidors van fer que fos l’espanyol més seguit a Instagram. Ara ronda els 10 milions. Amb la incursió d’‘Élite’ al mercat de valors, aquestes xifres pujaran com l’escuma. Tot i que ell les vol humanitzar. «Els meus seguidors són persones que donen suport a allò que faig, no números», assegura el jove, que ja ha demostrat que és més que una cara (molt) bonica d’Instagram.