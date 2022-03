Jordi Évole rep aquesta setmana en el seu programa Rosa López. El periodista xerrarà amb l’artista de diverses etapes de la seva trajectòria, especialment els seus orígens. Per donar a conèixer com serà l’entrevista, el comunicador ha volgut donar la seva opinió sobre alguns fets als quals es va enfrontar la seva convidada després de saltar a la fama a ‘Operación Triunfo’.

El presentador va avançar les seves sensacions sobre la conversa durant la tarda de divendres a La Sexta: «No hi ha penediment per haver anat a Eurovisió o a ‘Operación Triunfo’, però sí una certa amargor per alguns episodis de la seva vida». «Uns episodis que segurament amb l’experiència que té ara haurien sigut molt diferents», puntualitza.

Évole va poder confessar més detalls a Iñaki López en el programa d’aquest: «Tothom va col·laborar a crear una espècie de Ventafocs que triomfés sense pensar en les conseqüències que podia tenir aquest triomf». «Tot el que ens va enamorar d’ella ho vam anar canviant i ella ho va acceptar. Entre tots la vam anar transformant a les exigències del mercat», va afegir sobre com ningú va parar els peus la situació.

Abans de deixar amb la intriga sobre els continguts definitius de la conversa, el periodista va ser clar amb la seva opinió: «Si veiem fragments d’aquell ‘Operación Triunfo’ amb els ulls d’avui ens escandalitzaríem», va detallar.