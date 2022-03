Telecinco ja ha llançat la primera promo de ‘Supervivientes 2022’. La cadena té totes les esperances posades en el seu ‘reality’ estrella de cara a salvar una temporada que ha tingut un notable descens d’audiència. Per això ha començat a anunciar la nova edició del concurs, que arribarà a la cadena «molt aviat».

«Sient el grito que nos llama, descubre el lado más salvaje», diu el lema que han triat per anar escalfant motors. El més significatiu de la promoció és que la cadena ha preferit no incloure presentadors en aquest avenç, sinó que només apareixen una mena d’indígenes.

El cert és que al seu moment es va dir que Lara Álvarez es negava a tornar a Hondures, un rumor que tant la cadena com la presentadora van desmentir amb un encreuament de respostes a Twitter. Després es va començar a especular amb la possible baixa de Jorge Javier Vázquez, però ell mateix es va afanyar a desmentir-la: «Jo espero que sí, a mi no m’han dit el contrari».

A més de conèixer oficialment qui en seran els presentadors, ara les mirades se centren en el càsting i aquesta setmana ja s’ha començat a especular en els programes de la cadena. A ‘Sálvame’ han apuntat a Kiko Matamoros i a Anabel Pantoja, tot i que ella ja hi va participar i va abandonar molt ràpidament.

El cert és que la cadena i la productora necessiten un càsting potent amb noms capaços d’atraure una audiència que no es va entusiasmar amb la primera edició amb famosos de ‘Secret Story’. No obstant, les dades de la versió ‘celebrity’ –amb una mitjana de 17,3% de quota– les voldria ara mateix l’edició d’anònims, que es mou entorn d’un 10-12% de ‘share’.