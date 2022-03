Marta Riesco és d’algun temps ençà un dels rostres més perseguits a Mediaset. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ confirmava la seva relació amb Antonio David Flores i es col·locava en el centre de la polèmica. No obstant, això no l’ha frenat per afrontar nous projectes, com és la seva tornada a la música. La periodista ha reeditat de la mà de Telecinco el single amb què va intentar representar Espanya a Eurovisió 2010.

Riesco, que també es va presentar al concurs Miss fea, ha escrit un post a Instagram explicant aquest llançament, que coincideix amb el de l’àlbum Motomami de la mateixa Rosalía: «Quan van començar a buscar en el meu passat per justificar que sempre he volgut ser famosa i que estava encantada que s’estigués parlant (malament) de mi, una de les coses que van fer va ser treure aquesta cançó. La vaig fer amb 18 anys, quan el meu somni era la música», comença escrivint. «Potser no és la millor cançó del món, però la vaig cantar amb tota la il·lusió de qui comença alguna cosa», reconeix la reportera més mediàtica de Mediaset, que explica que, tot i que li va pesar que recordessin els seus inicis en la música, ara no té por: «Avui començo a escriure un nou capítol de la meva esbojarrada vida. La disfrutaré. Ja la teniu a totes les plataformes i aviat ben aviat... la sorpresa que esperàveu», reflexiona.