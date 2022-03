Qui no ha somiat que de sobte rebia una herència d’un parent llunyà (i ric), l’existència del qual amb prou feines coneixia. Doncs per a alguns és una realitat i la recull la docusèrie d’entreteniment ‘Caiguts del cel’, que estrena TV-3 aquest dijous (22.45 hores). El programa, que mostra en els seus sis capítols històries molt diverses i amb un final diferent, està presentat per l’actor Roger Coma. Ell és l’encarregat de donar les bones noves, que en aquests temps funestos bona falta fan.

«L’herència és una excusa per conèixer personatges i històries humanes que podrien ser les nostres», explica Cristian Trepat, cap d’Entreteniment i Actualitat de TV-3. El programa, un format original de la televisió holandesa RTL4, que també s’ha exportat a Bèlgica, adaptat per Gestmusic Endemol, li va cridar l’atenció a la productora perquè seguia la investigació de persones sense hereu. «El més important és el trajecte, com es va estirant el fil per saber per què una persona ha trencat el vincle amb els seus familiars i, de vegades, trobar parents que ni tan sols es coneixen, apunta Tinet Rubira, productor executiu de Gestmusic Endemol.

Però, tot i que el que resulti més atractiu poden ser aquests béns ‘caiguts del cel’, en realitat els afortunats reben també un altre regal de caire més sentimental: explicar la història de la seva família. «Amb la reconstrucció del seu arbre genealògic, que ens porta molt enrere», explica Rubira. Algunes són històries discretes i anònimes, però d’altres tenen una projecció pública, com la d’una de les primeres arquitectes de Catalunya, Cristina Azcona, que protagonitzarà el programa d’estrena d’aquest dijous. L’espai explicarà la història de la dona, que va morir als 69 anys soltera i sense fills, i trobarà els seus hereus legítims per entregar-los una substanciosa herència.

Les diferents traves

Però el camí no ha sigut fàcil en cap dels casos, i la trava principal que s’han trobat és la protecció de dades. «A Espanya és menys laxa que en altres països, cosa que dificulta el procés d’investigació i com mostrar els documents», assegura Núria Fonollà, directora del programa. Una altra seria, també, la manera de ser dels catalans, reticents a parlar del seu patrimoni. «Vols que ho expliquin davant la càmera i no els agrada que la gent ho sàpiga», afegeix. Una més seria que no tothom té accés a herències intestades, que és com s’anomenen. «La font oficial és el DOG, però necessites altres fonts», explica. Ells han contactat amb una empresa de genealogia per poder trobar el protagonista del programa, que és la persona morta.

Un paper d’investigador

L’elecció de Roger Roca com a conductor d’aquesta difícil investigació és valorada molt positivament per l’equip, per la naturalitat i proximitat de què fa gala. «Ha fet una aproximació informal i distesa, amb dosis d’humor, que la fa més pròxima», diu Trepat. Roca, que agraeix haver sortit del seu habitual paper d’actor, assegura que ha intentat ser el més respectuós possible i no forçar ningú a dir el que no volia. Tot i que després ho deixessin anar. «Aparentment ningú volia dir res, però després tots estaven encantats amb poder explicar coses», assegura. I comenta que la reacció inicial, sempre és, com era d’esperar, de desconcert davant la notícia.

Per l’actor, el principal valor de ‘Caiguts del cel’ és el que va més enllà del monetari. «El programa té un valor humà, de parlar amb la gent, de recórrer el territori», insisteix. I conclou: «És un procés en què s’acaben generant més interrogants que respostes, i en el qual també hem comptat amb elements paranormals a l’hora de trobar el que buscàvem».