Després de la recent pujada de tarifes de Netflix –una acció que ja ha denunciat l’organització de consumidors Facua– la plataforma de ‘streaming’ es proposa ara acabar amb el que va començar el març passat: un sistema per evitar que es comparteixi el servei de forma massiva.

La idea estesa és que Netflix ofereix diverses tarifes en funció de quantes persones es reparteix el servei i el pagament, el màxim és de cinc perfils. Tot i que el nombre de persones que poden veure Netflix alhora està definida, en realitat, pel nombre de pantalles del pla de subscripció.

Dins de la mateixa vivenda

Malgrat aquests cinc perfils, les condicions d’ús que ofereix la plataforma deixen clar que «el servei i tots els continguts que s’hi vegin són per al teu ús personal i no comercialitzable, i no es poden compartir amb individus fora de la teva llar».

De fet, des de fa uns dies a alguns usuaris els apareix la notificació següent: «Si no vius amb el propietari d’aquest compte, necessites el teu propi compte per continuar mirant».

Diferents notificacions

El missatge varia en funció del contracte que es tingui amb la plataforma i del país en el qual s’hagi contractat el servei.

De fet hi ha països, com Itàlia, en els quals fa mesos que Netflix prova altres mecanismes de control, com l’enviament d’un missatge de text amb un codi al telèfon mòbil del propietari del compte perquè l’introdueixi en el seu perfil, un codi que també es rep per correu electrònic.

Protecció

Fonts de la plataforma de ‘streaming’ indiquen que el que pretenen és protegir els subscriptors de problemes de seguretat per fer un ús indegut d’un compte.

És veritat que el mètode no impedeix del tot la picaresca de compartir estant en llars diferents, sobretot, tenint en compte les ‘apps’ de missatgeria instantània, però el cert és que sí que dificulta aquesta compartició.