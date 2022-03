La pandèmia no ha impedit que ‘El foraster’ prossegueixi amb la seva missió de visitar poblets de Catalunya a la recerca de bonics paisatges i històries humanes. Aquesta novena edició que estrena TV-3 dilluns, 10 (22.45) és la segona que Quim Masferrer i el seu equip han hagut de gravar en temps de restriccions, mascaretes i distància social, però tot i així han pogut conèixer una àvia de 104 anys que té molt a explicar i un poble amb banda sonora. «El foraster» manté el seu esperit, la seva veritat. I ens emocionarem, riurem i ens sorprendrem moltíssim. És una gran temporada», assegura Masferrer a EL PERIÓDICO, totalment recuperat ja <strong>de la covid que li va impedir presentar ‘La Marató</strong>’ en el seu 30è aniversari.

Segons l’actor i autor teatral, malgrat els inconvenients a l’hora de gravar-los, aquests ‘forasters’ pandèmics tenen un gran valor documental: «És interessant retratar aquest moment històric que ens ha tocat viure», afirma. A més, es congratula que per a unes petites poblacions ferides per la pandèmia, l’arribada de l’equip hagi suposat «un buf d’aire fresc». Perquè també fora de les grans urbs han patit les seves conseqüències. «Hem pogut retratar danys directes i col·laterals. Gent que ens ha deixat, evidentment, però també botigues de poble petites que han hagut de tancar pels confinaments locals i comarcals i per falta de turisme», explica.

Aquest és el cas de la Roser, veïna de Mura, un poblet de la comarca del Bages que apareix a totes les llistes dels més visitats i bonics de Catalunya, que ha hagut de dir adeu al seu comerç, el projecte de la seva vida. Una història que coneixerem en el primer programa que obre la temporada, com la de l’Enric, que ha donat la volta a mig món i s’entén amb tothom gràcies al seu peculiar llenguatge de signes, i la d’uns joves que han creat el Murapoly, una versió local del Monopoly.

Així mateix, com ja va sent habitual, Masferrer haurà de decidir si s’enfronta a les seves pors i descendeix en ràpel pel Puig de la Balma, una espectacular formació rocosa que ha sigut escenari de rodatges cinematogràfics. Allà s’emportarà la sorpresa que el seu amfitrió serà un vell conegut per l’audiència de TV-3: el presentador del 3/24 Esteve Soler.

A Mura visitarà també la persona més longeva de totes les edicions, la Camila, una àvia que als 104 anys conserva una salut de ferro i una gran memòria. Entre els seus records, un amor que la guerra va fer miques. «Un pou de saviesa. Aquesta dona no té una entrevista, té un monogràfic», assegura l’actor.

Aquesta temporada Masferrer també visitarà Pauls. «Un poble que té un denominador comú: la música. Fa olor de música. És un poble amb banda sonora», descriu Masferrer. I també Sant Llorenç de la Muga, població envoltada de colls i rius, on rebrà una esbojarrada lliçó d’esport aquàtic.

Així mateix, farà una parada a Coma i la Pedra, localitat que acull la famosa estació d’esquí Port del Comte, i visitarà Sant Martí Vell, un poblet pròxim a Girona, on descobrirà que les múrgoles són més altes que un bolet. A més, viurà l’extraordinària experiència de dormir sota un cel estrellat a les muntanyes de Tivissa, un dels municipis més grans de Catalunya. Aquesta temporada visitarà per fi tres comarques a les quals el programa encara no havia arribat: el Pla d’Urgell, que podrà contemplar des del mirador de Miralcamp; el Baix Penedès atípic que li mostrarà Montmell i la Segarra, a la qual pertany Sant Ramon, on s’assabentarà d’una estranya aparició.

El programa torna després d’una última temporada en què va obtenir una mitjana de 605.000 espectadors i una quota de pantalla del 23,7%. I això que porten gairebé 100 programes emesos. «Tot i que la fórmula i el format sempre siguin els mateixos, com tota la gent és diferent, tots els programes són diferents. Aquesta és la clau que ‘El foraster’ no sigui repetitiu i sempre passin coses», conclou Masferrer