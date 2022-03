Paz Padilla va ser acomiadada recentment de Mediaset de manera taxativa i prematura. La presentadora es va veure obligada a deixar la seva feina a ’Sálvame’ i en altres espais de la cadena i després d’unes setmanes sense pronunciar-se ha tornat a aparèixer en televisió per donar detalls de la seva sortida forçosa.

A la visita a ‘Preguntes freqüents’, programa de TV-3, l’andalusa ha analitzat com han sigut tots aquests anys en el programa del cor de les tardes: «He après moltíssim i només puc agrair a Mediaset que m’hagin donat aquests anys. Al programa no hi ha cap guió. Quan plorem, plorem, quan s’emprenyen s’emprenyen». «Quan treballes amb la veritat aprens moltes coses. Aprens a entendre, a tenir paciència», va afegir al programa.

La còmica s’ha mostrat agraïda per haver passat pel format de Telecinco i ha compartit els seus pensaments actuals després de l’acomiadament: «Només puc agrair. Jo a la vida ho agraeixo tot, encara que sigui una cosa trista, ja que sempre en treus una lliçó. Soc qui soc gràcies a tot els llocs on he estat, fins i tot gràcies a les coses que no vull. En els següents passos que faci a la vida m’ho prendré d’una altra manera».