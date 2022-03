Alguns participants de ’First Dates’ van al programa amb moltes ganes d’enamorar-se però sense cap expectativa. Mentrestant, altres comensals creuen que el format de cites és la seva única manera de trobar parella. Un d’aquests exemples es va veure en una emissió recent de l’espai de Cuatro, quan hi va anar un solter que no havia aconseguit trobar la seva parella perfecta i veia participar en el ‘dating’ la millor opció de fer-ho.

El solter va confessar el seu cas davant les càmeres del programa: «Les noies d’avui dia no volen res seriós, no saben què busquen i en el moment que els ofereixes estabilitat i serietat, agafen i se’n van». El solter també tenia una idea clara de noia amb qui volia estar i va confessar que havia tingut una relació durant 15 anys.

Les paraules del jove van impactar als presents quan va revelar que creia que el seu pas pel programa era l’última oportunitat que tenia per trobar parella: «Aquesta és la meva última carta. És la definitiva», va confessar mostrant-se una mica pessimista i donant a entendre que no volia continuar buscant parella si no l’aconseguia en el programa.