En una primera cita és clau coincidir en alguns dels temes que es tracten. A ‘First Dates’ no sempre passa, i en certes ocasions, els comensals acaben embardissats en polèmiques o discussions per la seva manera de pensar o per comentaris que travessen les línies permeses. Aquesta setmana, una dona va acabar descartant sortir del format de Cuatro amb parella per les declaracions constants sobre toros i diners de la seva cita.

Natalia anava al programa amb ganes de trobar l’amor. Juanma venia amb les expectatives altes i buscant una dona amb gustos similars. L’home no va ocultar la seva gran passió des del primer moment: «Soc tradicional, m’agraden els toros i m’emporto la bandera d’Espanya», va confessar davant la cara de sorpresa de la jove, que s’identificava com antitaurina, i que, per tant, va deixar clar que no hi havia gran cosa a fer com a possible parella. A més d’insistir en la passió pels toros, l’home va presumir bastant del seu nivell adquisitiu, o almenys Natalia va tenir aquesta percepció de les seves paraules. La comensal es va mostrar taxativa davant certs comentaris i es va negar a tenir una segona cita: «Crec que intenta dir-me... vine amb mi que tinc pasta. A mi no em fan falta els seus diners, ja tinc jo els meus», va confessar sobre les sensacions que li transmetia l’home amb qui va rebutjar tornar a veure’s després del programa.