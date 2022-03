Nova adaptació d’un videojoc després dels intents, més o menys encertats, de les versions per a la gran pantalla de ‘Super Mario Bros’ (1993), ‘Street Fighter’ (1994) ‘Tomb Raider’ (2001), ‘Resident Evil’ (2002) o ‘Hitman’ (2007), entre d’altres. En aquesta ocasió, Craig Mazin, el creador de ‘Chernobyl’ (2019), està preparant per a la plataforma HBO l’adaptació televisiva del popular i exitós videojoc ‘The Last of Us’, amb els actors Pedro Pascal i Bella Ramsey com a protagonistes.

«¡Estem emocionats de tenir la Bella a la família de ‘The Last of Us’! [...]. ¡Ah! I aquí teniu l’altra meitat. ¡Entusiasmats de tenir el Pedro a bord de la nostra sèrie!», ha escrit avui a Twitter Neil Druckmann, el màxim responsable del videojoc, i que treballarà a quatre mans amb Mazin en aquesta sèrie.

‘The Last of Us’ és un famós videojoc postapocalíptic que es va presentar el 2013 i que va causar sensació a la consola PlayStation. La molt esperada seqüela d’aquest títol, ‘The Last of Us Part II’, es va publicar el juny passat i el 2020 es va portar el premi al joc de l’any en els Game Awards, «els Oscars dels videojocs».

Pedro Pascal donarà vida en la sèrie al Joel, mentre que Bella Ramsey (‘La materia oscura’, ‘Resistance’) interpretarà l’Ellie. El xilè de 45 anys nacionalitzat nord-americà i la jove actriu britànica de 17 anys tenen un passat en comú, ja que tots dos van participar a ‘Joc de Trons’ (2011-2019). Pascal va encarnar en aquest fenomen de la petita pantalla Oberyn Martell, mentre que Ramsey es va ocupar de Lyanna Mormont, un petit paper que, no obstant, va meravellar els fans de ‘Joc de Trons’ i fins i tot es va convertir en un dels personatges favorits del públic.

‘The Last of Us’ serà un enorme pas en la carrera de Ramsey, mentre que per a Pascal aquesta sèrie consolidarà el seu estatus com un dels noms de moda a Hollywood. L’any passat va estrenar la segona temporada de ‘The Mandalorian’, l’aclamada i molt exitosa sèrie d’‘Star Wars’, que suposa el primer projecte televisiu no animat de la saga de ciència-ficció ideada per George Lucas.

L’intèrpret llatí, que havia saltat a la fama per ‘Narcos’ (2015-2017), també va destacar el 2020 per ser un dels malvats de ‘Wonder Woman 1984’, la seqüela de ‘Wonder Woman’ (2017) que van liderar Gal Gadot com a estrella i Patty Jenkins com a cineasta. El 2020 també va tenir temps per provar sort en el cine familiar i infantil amb ‘Superniños’, una pel·lícula del director llatí Robert Rodríguez per a Netflix.

Coproducció

«No em puc creure que puguem fer equip amb un dels meus guionistes favorits [per Craig Mazin] per portar el viatge de l’Ellie i el Joel a HBO», va dir Druckmann en la presentació del projecte el març de l’any passat.

Mazin, que va aconseguir un enorme èxit amb la sèrie limitada ‘Chernobyl’, serà guionista i productor executiu en aquest nou projecte per a la petita pantalla. Entre altres premis, la ficció d’HBO es va emportar els guardons a la millor sèrie limitada als Globus d’Or i els Emmy. «Neil Druckmann és sens dubte el millor narrador treballant enmig dels videojocs», va assegurar Mazin el març del 2020.

«Tenir l’oportunitat d’adaptar el seu colpidor treball artístic ha sigut un somni per a mi durant anys, així que em sento molt honrat de fer-ho amb el Neil com a soci», va afegir.

Aquest projecte televisiu sobre ‘The Last of Us’ es una coproducció de Sony Pictures Television en associació amb PlayStation Productions, companyia que, d’aquesta manera, s’endinsarà per primera vegada al món de les sèries.