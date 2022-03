Pedro Sánchez tindrà la seva sèrie de televisió. El president del Govern i els empleats de la Moncloa seran els protagonistes d’un nou projecte de quatre capítols centrat a mostrar «el costat humà» de les persones que treballen a la seu de la presidència del Govern d’Espanya.

Darrere d’aquesta docusèrie hi ha Secuoya Studios i The Pool. Les dues productores han explicat en un comunicat que aquest format, que ja s’ha portat a terme en altres països, «traurà a la llum la dimensió més personal i humana» de la Moncloa.

La sèrie seguirà el president de l’Executiu i tot el personal que l’envolta dins i fora de la Moncloa, un escenari «simbòlic i reconeixible per tothom» que estarà plasmat com «un protagonista més del relat».

El director d’aquest projecte serà Curro Sánchez Varela, guanyador del Goya el 2015 a la millor pel·lícula documental per ‘Paco de Lucía: la búsqueda’. A través d’una proposta narrativa i visual que es mou entre el cine documental i el factual, construirà «un relat observacional que posarà el focus en aspectes més personals i quotidians, i no pas en els arguments purament polítics o ideològics».

Sánchez Varela apunta que «ara que vivim temps estranys, tenir la possibilitat de tenir un accés tan transparent, lliure i honest al dia a dia de la presidència del Govern fa apreciar més que mai el fet de viure en un país democràtic, on els ciutadans tenen garantides les seves llibertats». «Crec que és un fet diferencial i molt valuós tant per a l’equip com per als espectadors», afirma.

Afegeix que la vocació de la docusèrie «és mostrar aquestes dues facetes, la institucional i humana, de Pedro Sánchez i, a més, honrar i prestigiar tot aquest equip de treballadors que, en molts casos, fa més de quatre dècades que treballen al servei de diferents presidents de la democràcia al complex de la Moncloa».