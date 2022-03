Una setmana més, ‘Entrevías’ continua mantenint el lideratge amb bona nota. La sèrie protagonitzada per José Coronado va ser seguida per un bon 15,3% i 1.699.000 espectadors. Prèviament, l’especial ‘Ucrania: Esto no se podrá olvidar’ va anotar un discret 8,5% i 1.332.000 fidels. A aquella hora, ‘El Hormiguero’ va aconseguir un potent 15,7% i 2.470.000. Per la seva banda, ‘Maestros de la costura’ va anotar la seva entrega més vista de la temporada, tot i que continua per sota de l’esperat amb un 9% i 1.126.000 fidels.