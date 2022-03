L’espera ha acabat. Ha plogut molt des que el febrer del 2020 s’estrenés la cinquena temporada d’’<strong>Outlander</strong>’, l’última disponible fins ara.

Des d’aleshores, els seguidors més fidels de la sèrie han estat esperant la continuació de la història, que s’ha fet de pregar per culpa de la pandèmia. Per sort per a ells, la sisena temporada ja ha vist la llum.

Data d’estrena

Com sol passar amb les grans estrenes internacionals, la nova entrega de la sèrie ha arribat una mica més tard a Espanya que als Estats Units. Mentre que a Espanya hem hagut d’esperar fins al 7 de març per poder veure-la a Movistar+ o FuboTV (plataforma que disposa de Movistar Series), els nord-americans van poder fer-ho un dia abans.

Incògnites en la trama

La nova temporada està inspirada en el llibre ‘Viento y Ceniza’, de l’autora nord-americana Diana Gabaldon. Tot i així, el misteri continua embolicant la trama d’aquesta sèrie, ja que s’ha anunciat que els capítols de la sisena temporada no seguiran al peu de la lletra tot el que explica el llibre.

El tràiler dona algunes pistes importants, com la tornada de Claire i Jaime Fraser com a protagonistes principals i l’ambientació en una Amèrica carregada de tensions, perills i conflictes d’interessos.

Repartiment

El repartiment també s’ha consolidat com un dels grans atractius de la sèrie. La nova temporada compta amb diversos fitxatges entre els quals destaquen Jessica Reynolds, Alexander Vlahos i Mark Lewis Joones.

Cal destacar també que, per a aquesta sisena temporada, tornen actors de pes en la sèrie com Caitriona Balfe fent el paper de Claire Randall Fraser, Sam Heughan a la pell de Jamie Fraser o Richard Rankin i Sophie Skelton com a Roger Wakefield i Brianna Randal.