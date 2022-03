Érika Reija, corresponsal de RTVE a Rússia, ha hagut d’abandonar Moscou aquest mateix cap de setmana. La Corporació pública va comunicar dissabte passat que deixa d’informar temporalment des del país després de l’entrada en vigor d’una nova llei que preveu fins a 15 anys de presó per difondre el que allà es considera «informació falsa». Una decisió que també han pres altres televisions com la britànica BBC, les alemanyes ZDF i ARD, la RAI italiana o la CNN nord-americana.

«Acabo d’abandonar Rússia. Amb molta tristesa, però convençuda que és un pas necessari davant la possible criminalització de la nostra feina. Gràcies a tots els que m’heu enviat força en les últimes setmanes, les més difícils sens dubte de tota la meva vida», escrivia Reija en el seu compte de Twitter després de conèixer-se aquesta decisió.

La periodista també ha gravat un vídeo, emès aquest matí a ‘La hora de La 1’, per donar més detalls sobre la seva sortida del país: «És trist i dolorós sortir així de Rússia. Després de cinc anys, mai hauria pensat haver de recollir en poques hores les teves coses i marxar precipitadament sense saber si hi pots tornar».

Reija apunta que la situació a Rússia «s’està degradant ràpidament». «En les últimes hores el sentiment era o te’n vas ja, o potser demà no és possible perquè ja no quedin vols, perquè tanquin les fronteres o perquè imposin una llei marcial», continua dient en la gravació.

«Els periodistes ens hem convertit en objectiu de Putin amb aquesta llei que criminalitza la nostra feina i que amenaça amb 15 anys de presó», afirma la corresponsal. A causa d’aquestes condicions, Reija assenyala que «el més prudent sembla sortir provisionalment i veure com es desenvolupen els esdeveniments» en una Rússia que «no és ja la que era abans de la invasió». «Està passant de ser un país repressiu i autoritari a completament totalitari», finalitza en el vídeo.