La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit suspendre temporalment la cobertura periodística de la guerra d'Ucraïna que estava fent TV3 i Catalunya Ràdio des de territori rus. En els informatius d'aquest divendres, el periodista berguedà Manel Alías ja va firmar la seva última crònica des d'allà.

La decisió s'ha pres després que la cambra baixa del Parlament d'aquest país hagi aprovat aquest divendres un projecte de llei que preveu penes de fins a 15 anys de presó per a qui difongui notícies que es considerin falses sobre el seu exèrcit.

"Aquest nou marc legislatiu posa en risc l'exercici del periodisme en general i també els corresponsals i enviats especials estrangers", alerta la Corporació.

Així, TV3 i Catalunya Ràdio segueixen les mateixes passes que altres mitjans internacionals com la BBC britànica.

La CCMA detalla que continuarà donant cobertura contínua a la invasió a Ucraïna, però a través dels seus diferents equips tant a la resta de països del món com a Catalunya.

Per altra banda, Lluís Caelles i Roberto Figueroa, que durant la darrera setmana han estat cobrint la guerra des d'Ucraïna ja tornen a ser a Catalunya. Companys de la redacció de TV3 els van rebre entre forts aplaudiments, tal com es pot veure en un vídeo compartit a Twitter per la periodista Bàrbara Arqué.