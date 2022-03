Buenafuente prepara la seva tornada a televisió després de l’acabament de ‘Late motiv’ a Movistar Plus+. Com va avançar en exclusiva YOTELE el mes de novembre passat, l’humorista negocia el seu fitxatge per RTVE per presentar un programa que, si es porta finalment a terme, s’emetrà en el circuit català de la televisió pública. El president de la Corporació, José Manuel Pérez Tornero, ha confirmat ara els detalls d’aquest nou projecte.

Com va avançar aquest portal, aquest nou format estarà dedicat a cinc grans humoristes. Pérez Tornero ha assenyalat que encara és aviat «per poder facilitar els noms dels i les humoristes a qui se’ls retrà homenatge», però ha avançat que alguns d’ells són Mari Santpere, Joan Capri, Miguel Gila i Eugenio. També ha confirmat que, si les negociacions arriben a bon port, la producció anirà a càrrec d’El Terrat. Al ser un espai de cinc episodis, s’ha decidit externalitzar-lo «per poder destinar els nostres recursos interns, que són limitats, a altres programes de més continuïtat i freqüència». El responsable de la televisió pública ha afegit que cada entrega tindrà una durada aproximada d’una hora, amb rodatges en exterior i gravacions en plató: «RTVE Catalunya aposta per la producció pròpia o la coproducció en aquells programes que més hores ocupen a la nostra graella, és a dir, els diaris o d’emissió setmanal». Quant al pressupost del format, El Terrat calcula una xifra que ascendeix a 224.972,53 euros, cosa que serien 44.994,51 euros per capítol. Andreu Buenafuente, que exerciria com a director i presentador, cobraria 4.500 euros per capítol, segons recull Europa Press. Pérez Tornero destaca que, amb el fitxatge del còmic, es busca «millorar les audiències» i oferir «un programa de qualitat».