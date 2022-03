Belén Esteban ha tornat a Telecinco després d’un mes d’absència. La tertuliana de ‘Sálvame’ va tornar aquest dijous al seu programa després d’una temporada allunyada de la televisió per motius de salut. «He estat malalta, vaig tenir covid», va revelar ahir al tornar a la feina. A més, va aprofitar per desmentir els rumors que apuntaven a un possible embaràs.

Més enllà d’això, Belén també es va pronunciar sobre una de les notícies televisives més destacades de la setmana: el fulminant acomiadament de Paz Padilla. Durant la seva intervenció a ‘Sálvame Lemon Tea’ de María Patiño i Terelu Campos, va voler deixar clar que ella no ha tingut res a veure en aquesta qüestió. «No han fet fora Paz Padilla per culpa meva», va manifestar la de Paracuellos, que va mantenir un monumental enfrontament amb la gaditana el dia que aquesta va abandonar el plató per no tornar.

«El meu marit Miguel sempre em diu que vagi amb compte, però ha arribat un moment de la meva vida que no callaré res del que cregui que tinc raó», va remarcar Belén Esteban ahir a la tarda. Després, en una conversa amb Carlota Corredera, va voler matisar la informació que la revista ‘Lecturas’ va publicar en l’edició de dimecres passat. «Paz Padilla, acomiadada després de la seva baralla amb Belén,» deia el titular.

Belén va assenyalar que, tot i que la notícia «s’explica molt bé» a l’interior la revista, no està d’acord amb el titular: «Vull que quedi clar que no ha sigut per culpa de Belén Esteban. No li vull cap mal a ningú». «Vull que tothom sigui molt feliç, que tingui molt d’amor i que li vagi molt bé la vida», va assenyalar la col·laboradora. Unes paraules que molts van interpretar com un dard a Paz Padilla per la seva polèmica frase «l’amor tot ho pot».