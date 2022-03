Fa just un any, el 2 de març del 2021, coneixíem una tràgica notícia que va sacsejar el món de la música i la televisió. Àlex Casademunt va perdre la vida als 39 anys com a conseqüència d’un aparatós accident de trànsit a Mataró, localitat barcelonina on vivia.

La mort de l’artista va causar una profunda commoció a les xarxes socials, que es van omplir ràpidament de missatges de condolença dirigits als seus familiars i amics més pròxims. Entre ells hi havia els seus companys d’‘Operación Triunfo’, el format que el va catapultar a la fama l’any 2001. Tots ells es van acomiadar d’Àlex amb diferents publicacions en els seus respectius perfils socials. Un dia tan assenyalat, quan es compleix un any de la seva mort, han tornat a rendir-li homenatge amb una sèrie d’emotius missatges. «Àlex llum. Et trobem a faltar. Sempre amb nosaltres», ha escrit Chenoa al costat d’una imatge en què apareixen acompanyats de Gisela, Natalia i Manu Tenorio. Aquest últim ha compartit la frase «trobant-te a faltar» en el seu compte d’Instagram. Unes paraules similars a les que ha utilitzat Natalia: «Et trobo tant a faltar...». Per la seva banda, Verónica Romero ha deixat constància d’alguns dels moments més importants que va viure amb Casademunt. David Bustamante, Rosa López i Alejandro Parreño, entre d’altres, també han honrat la seva memòria. Merche, que va mantenir una relació sentimental amb Àlex, ha lamentat l’absència de l’artista. «Un any sense tu... i em continua semblant mentida. T’estimo molt Àlex», confessa la intèrpret. Un missatge similar ha compartit Ares Teixidó, gran amiga del cantant català, en els seus ‘stories’ d’Instagram: «Un any sense tu. T’estimo’. View this post on Instagram A post shared by Merche Oficial (@mercheoficial)