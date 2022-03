Betevé ha convocat una jornada de vaga per a aquest divendres, 4, en protesta pels nou acomiadaments que la cadena municipal va portar a terme el mes de juliol passat i els 14del 18 de febrer, a més de la cancel·lació de tres dels seus programes: ‘La Cartellera’, ‘Àrtic’ i ‘La Família Barris’. El punt de trobada és la plaça de Sant Jaume, des d’on a les 11.30 hores s’iniciarà un recorregut per diferents equipaments culturals, com el TNC, el Liceu i la filmoteca. La intenció dels manifestants és «anar a buscar la cultura», ja que amb el tancament d’aquests programes culturals s’ha reduït dràsticament la seva presència en la programació de Betevé,

