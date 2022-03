Bones notícies per a 8tv. La televisió privada de Catalunya, que va iniciar una nova etapa el setembre del 2021, segueix pel bon camí per plantar-li cara al seu competidor directe. Durant la nit d’aquest dilluns, 28 de febrer, la cadena va aconseguir superar per primera vegada TV3 a la franja nocturna amb ‘Rondeando’, la tertúlia esportiva capitanejada per Albert Lesan.

El programa, obertament culer, va registrar ahir a la nit un 5,3% de quota de pantalla en el seu tram principal. A més, el segon bloc del programa (‘La prórroga’) es va elevar fins a un 7,5% de ‘share’. Els dos trams es van imposar en espectadors a les apostes de TV3: l’espai cultural ‘Quan arribin els marcians’(6,8%) i la reposició de ‘Més 324’ (7,5%). 8tv també ha aconseguit prendre avantatge en el ‘late night’ sobre altres cadenes que emeten espais esportius en aquest mateix horari, com és el cas d’Esport 3 (‘Onze’), Mega (‘El chiringuito de jugones’) i Teledeporte (‘Estudio Estadio’). Enmig d’aquest competitiu panorama, l’aposta de la cadena privada es posiciona com un referent de les tertúlies futbolístiques a Catalunya. «El programa que no volia Florentino Pérez», tal com es defineix el mateix espai en el seu perfil oficial de Twitter, està presentat cada nit per Albert Lesan, que ha tret pit a les seves xarxes socials per les grans dades que està aconseguint. «Vam doblegar el ‘Chiringuito’ i si no... ¡Desmenteix-m’ho!», ha escrit amb humor. L’any 2000, el periodista esportiu va presentar ‘El Rondo’ a TVE, una tertúlia pionera creada i dirigida per Alfonso Arús que es va convertir en referent del circuit català, donant peu a la resta de formats que van arribar més endavant. També es va portar a terme una versió nacional d’aquesta format a la cadena pública.